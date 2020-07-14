Социальные законы "под ответственность кабмина" официально вступили в силу

Помощь предусмотрена для определенных категорий граждан и бизнесменов. Речь идет почти о миллионе жителей республики.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Законы, одобренные правительством под собственную ответственность, которые предусматривают поддержку населения и предпринимателей, опубликованы в Официальном вестнике во вторник.

"Хорошие новости для миллиона молдавских граждан. Сегодня вступили в силу социальные законы, утвержденные под ответственность правительства. Эта категория жителей Молдовы получит финансовую помощь от государства", - заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Накануне соответствующие законы подписал глава государства Игорь Додон. Он сообщил, что после внесения изменений заработная плата медицинского персонала в лечебных учреждениях будет увеличена в несколько этапов: на 30% с 1 сентября 2020 года, еще на 30% - с 1 января 2021-го и на 40% - в первой половине следующего года.

Кроме того, получатели государственных пенсий и социальных пособий, размер которых не превышает 3000 леев, получат единовременную помощь в размере 700 леев.

Экономические агенты получат субсидии со стороны государства путем увеличения Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности на 100 млн леев и Кредитно-гарантийного фонда для малого и среднего бизнеса на 50 млн леев.

На развитие предпринимательской инфраструктуры в свободных экономических зонах кабмин выделит 50 млн леев, а для государственной программы "Первый дом" - 20 млн леев.

Правительство утвердило под свою ответственность пакет законопроектов еще в начале июля, однако, их удалось представить парламенту только с четвертой попытки. Предыдущие заседания главного законодательного органа страны были сорваны по причине отсутствия кворума.

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