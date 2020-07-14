ЕС и ВОЗ передали Молдове первый груз гуманитарной помощи

Как уточнил молдавский премьер, в денежном выражении общая стоимость партии составит порядка 3 миллионов евро.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Первый груз гуманитарной помощи поступил в Молдову со стороны ЕС и Всемирной организации здравоохранения. Речь идет 1,5 миллиона индивидуальных защитных средств.

"Помощь, поступившая в Молдову, позволит повысить безопасность врачей и всего медицинского персонала… Предстоит получить вторую партию гуманитарной помощи, которая призвана существенно пополнить существующие запасы меднаряжения, которое так нужно национальной медицинской системе", - сказал премьер Ион Кику.

По его словам, в денежном выражении общая сумма помощи со стороны Евросоюза составит порядка 3 миллионов евро.

Молдавский премьер выразил благодарность ЕС и ВОЗ со стороны правительства и граждан республики за оказанную помощь.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну отметила, что полученный груз будет распределен в первую очередь между теми, кто находится на передовой в борьбе с COVID-19, - медицинскими работниками.

"Все защитные средства, как и было ранее, будут распределяться исходя из нужд между медицинскими учреждениями как ориентированными на лечение больных COVD-19, так и не ориентированными. Но в зависимости от ключевых приоритетов, которые существуют в медицинской системе", - сказала министр.

Посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко отметил, что переданным гуманитарным грузом ЕС хочет еще раз оказать помощь республике в борьбе с COVID-19.

"Надеемся, что это поможет предотвратить распространение этого вируса. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис. Важно соблюдать защитные меры, которые необходимы для скорейшего выхода из этой ситуации", - отметил дипломат.

Гуманитарная медицинская помощь в дни борьбы с пандемией поступает из многих стран мира.

Россия передала партию медицинского оборудования и тестов на коронавирусную инфекцию, а также помогла организовать авиаперелеты граждан Молдовы из РФ и транспортировку медицинских грузов из Китая.

Очередная партия гуманитарной помощи из Китая прибыла в Молдову>>>

Защитное снаряжение для медицинского персонала Молдовы также предоставили правительства Австрии, Германии, Катара, Польши, Болгарии, Румынии, Словакии, Турции, Швейцарии, Южной Кореи и других стран.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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