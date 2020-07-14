Минздрав: в Молдове подтверждены 269 новых случаев COVID-19

Общее количество официально подтвержденных эпизодов инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 19 тысяч 708.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 269 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из них семь — в Приднестровье, а также один завезенный случай, сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 19 тысяч 708.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 789 тестов, в том числе 562 первичных.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 13 тысяч 33.

Также в Минздраве сообщили еще о трех случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 655.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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