Столичная администрация выделит 100 миллионов леев на развитие пригородов

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан проинспектировал во вторник ход строительных работы на шести социальных объектах в пригороде муниципия, коммуне Бэчой.

"Обсудил с примаром пригорода сроки завершения работ по различным проектам", - сообщил примар.

По его словам, к настоящему моменту ведется ремонт двух детских садов, один из которых рассчитан на 200, а другой — на 65 детей. Там ведутся работы по замене крыши, обустройству павильонов, обновлению групп, пищеблока, а также фасадов.

Кроме того, местные власти проводят капитальный ремонт в начальной школе №101. Там поменяли кровлю, отремонтировали фасад и классные комнаты.

"Насущной проблемой в коммуне Бачой является потребность в местах в детсадах и школах, поэтому для нас приоритетом остается перенаправление финансовых средств на создание хороших условий в образовательных учреждениях", - сообщил Чебан.

Также там к настоящему моменту ремонтируется около 1,8 км подъездной дороги к коммуне. В ближайшие несколько дней будут благоустроены тротуары и нанесена дорожная разметка.

"Всего в текущем году из бюджета муниципия Кишинев на текущие проекты в коммуне Бачой было выделено около 8 млн леев. Суммарно для всех пригородов столицы в 2020 году было выделено около 100 миллионов леев", - добавил Чебан.

Глава столичной администрации уточнил, что в текущем году мэрия применила новую формулу финансирования проектов в пригородах столицы. По словам Чебана, приоритетными являются учебные заведения, дорожная инфраструктура и подъездные пути в населенных пунктах, а также обеспечение пригородов водопроводом и канализацией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova