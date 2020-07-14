21:54 14 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.41
  • USD17.13
  • RUB0.24
  • RON4.01
  • UAH0.63
Поиск
Сельская школа. Архивное фото.

Столичная администрация выделит 100 миллионов леев на развитие пригородов

© Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200714/30931286/stolichnaya-administratsiya-vydelit-100-millionov-leev-na-razvitie-prigorodov.html

Кишиневское руководство разработало новую формулу финансирования инфраструктурных проектов в предместьях.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан проинспектировал во вторник ход строительных работы на шести социальных объектах в пригороде муниципия, коммуне Бэчой. 

Дорожные работы.
© Sputnik /
Что будет с тротуарами и дорогами в Кишиневе - Ион Чебан дал ответ

"Обсудил с примаром пригорода сроки завершения работ по различным проектам", - сообщил примар.

По его словам, к настоящему моменту ведется ремонт двух детских садов, один из которых рассчитан на 200, а другой — на 65 детей. Там ведутся работы по замене крыши, обустройству павильонов, обновлению групп, пищеблока, а также фасадов.

Кроме того, местные власти проводят капитальный ремонт в начальной школе №101. Там поменяли кровлю, отремонтировали фасад и классные комнаты.

"Насущной проблемой в коммуне Бачой является потребность в местах в детсадах и школах, поэтому для нас приоритетом остается перенаправление финансовых средств на создание хороших условий в образовательных учреждениях", - сообщил Чебан.

Также там к настоящему моменту ремонтируется около 1,8 км подъездной дороги к коммуне. В ближайшие несколько дней будут благоустроены тротуары и нанесена дорожная разметка.

"Всего в текущем году из бюджета муниципия Кишинев на текущие проекты в коммуне Бачой было выделено около 8 млн леев. Суммарно для всех пригородов столицы в 2020 году было выделено около 100 миллионов леев", - добавил Чебан.

Глава столичной администрации уточнил, что в текущем году мэрия применила новую формулу финансирования проектов в пригородах столицы. По словам Чебана, приоритетными являются учебные заведения, дорожная инфраструктура и подъездные пути в населенных пунктах, а также обеспечение пригородов водопроводом и канализацией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

За долгострой накажут: как мэрия Кишинева будет бороться со зданиями-призраками
За строительной — рекламная: мэрия запустит онлайн карту незаконных панно


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самая яркая и редкая комета Neowise в небе над нами - фото
Впервые за 30 лет Железная дорога Молдовы получит 12 новых локомотивов
Впервые за 30 лет "Железная дорога Молдовы" получит 12 новых локомотивов
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться