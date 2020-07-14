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Президентура РМ.

Гражданский совет поддержал социальные законы, разработанные правительством

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200714/30932905/grazhdanskiy-sovet-podderzhal-sotsialnye-zakony-razrabotannye-pravitelstvom.html

Были также выдвинуты конкретные предложения и рекомендации по обновлению и совершенствованию Национальной стратегии развития "Молдова 2030".

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Члены Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова приветствовали пакет социальных законов, по которым правительство взяло на себя ответственность и около одного миллиона молдавских граждан получат финансовую поддержку со стороны государства. Об этом сообщил по результатам встречи президент страны Игорь Додон.

"Новая система пересчета пенсий, запущенная в июле, также получила высокую оценку", - рассказал глава государства.

На встрече отметили деятельность членов комиссий по здравоохранению, социальной защите, защите семьи, матери и ребенка, образованию, средствам массовой информации, межэтническим отношениям в рамках Совета. Они выдвинули конкретные предложения и рекомендации по обновлению и совершенствованию Национальной стратегии развития "Молдова 2030".

Кишинев.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Социальные законы "под ответственность кабмина" официально вступили в силу

"Я выразил убежденность в том, что диалог между президентской командой и гражданским обществом должен быть продолжен для определения лучших решений, которые приведут к улучшению функционирования государственных институтов, повышению качества жизни людей и модернизации страны", - подчеркнул Додон.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в социальной, экономической, политической сферах, в здравоохранении.

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Теги:
гражданское общество Молдовы, социальное страхование, социальное обеспечение, Игорь Додон


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