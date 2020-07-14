Гражданский совет поддержал социальные законы, разработанные правительством

Были также выдвинуты конкретные предложения и рекомендации по обновлению и совершенствованию Национальной стратегии развития "Молдова 2030".

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Члены Совета гражданского общества при президенте Республики Молдова приветствовали пакет социальных законов, по которым правительство взяло на себя ответственность и около одного миллиона молдавских граждан получат финансовую поддержку со стороны государства. Об этом сообщил по результатам встречи президент страны Игорь Додон.

"Новая система пересчета пенсий, запущенная в июле, также получила высокую оценку", - рассказал глава государства.

На встрече отметили деятельность членов комиссий по здравоохранению, социальной защите, защите семьи, матери и ребенка, образованию, средствам массовой информации, межэтническим отношениям в рамках Совета. Они выдвинули конкретные предложения и рекомендации по обновлению и совершенствованию Национальной стратегии развития "Молдова 2030".

"Я выразил убежденность в том, что диалог между президентской командой и гражданским обществом должен быть продолжен для определения лучших решений, которые приведут к улучшению функционирования государственных институтов, повышению качества жизни людей и модернизации страны", - подчеркнул Додон.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о текущей ситуации в социальной, экономической, политической сферах, в здравоохранении.

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