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Международный валютный фонд.

Эксперты МВФ выяснили, "подъемны" ли для Молдовы расходы на борьбу с COVID-19

© AFP 2020 / MANDEL NGAN
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200714/30932921/eksperty-mvf-vyyasnili-vo-skolko-moldove-obkhoditsya-borba-s-covid-19.html

Представители Международного валютного фонда провела беседу с руководством Национальной компании медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Финансовые показатели фондов системы здравоохранения Молдовы в контексте борьбы с COVID-19 обсудили эксперты МВФ во время онлайн-встречи с руководством Национальной компании медицинского страхования (НКМС). 

Представитель МВФ Самир Джахан отметил, что на этапе подписания новой программы сотрудничества Молдовы с МВФ расходы на здравоохранение являются важным компонентом оценки макроэкономической ситуации в стране. 

"Во время пандемии COVID-19 мы хотим понять, как это повлияло на неотложные расходы в сфере здравоохранения, какими будут долгосрочные последствия для системы после 2020 года", - сказал эксперт МВФ.

Кишинев.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Генеральный директор НКМС Валентина Булига подчеркнула, что потребности медицинской системы страны финансировались вовремя и без перебоев, согласно отчетам, представленным медучреждениями.

Также Булига проинформировала экспертов МВФ о надбавке к зарплате для медицинских работников, участвующих в борьбе с COVID-19. В период с марта по май на эти цели было выделено около 42 миллионов леев. Кроме того, около 36 миллионов леев перераспределено из фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС) на приобретение тестов для обнаружения коронавируса нового типа.

Дискуссии между руководством НКМС и представителями МВФ также коснулись вопроса о накоплении средств в ФОМС и способности государства покрывать расходы на борьбу с пандемией.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1548)

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Теги:
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