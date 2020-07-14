Полиция: в Кишиневе велосипеды воруют практически ежедневно

С наступлением лета злоумышленники активизировались - дорогостоящую технику угоняют с улиц и из подъездов.

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Только в июне этого года на территории столицы было зарегистрировано 33 случая кражи велосипедов. Об этом сообщило столичное управление полиции.

Проанализировав статистику и способы такого рода угонов, полиция рекомендует жителям столицы не оставлять "двухколесного друга" в подъезде без присмотра, даже если дверь оборудована домофоном, установить камеры наблюдения на лестничных клетках, настороженно относиться к незнакомцам, которые бродят по жилым кварталам и пользоваться качественными противоугонными средствами.

Полиция Кишинева, в связи с участившимися кражами, проводит до 31 июля информационную кампанию под названием "Мне нравится передвигаться на велосипеде, а тебе?".

Велосипеды являются дорогостоящим имуществом, к охране которого владельцы часто относятся легкомысленно, и это привлекает внимание угонщиков. Так, в Страшенах был задержан мужчина, который украл велосипед стоимостью 7 тысяч 500 леев из подъезда многоэтажного дома, перерезав металлический жгут, которым двухколесное средство передвижения было пристегнуто к перилам лестницы.

За похищение велосипеда угонщику может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

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