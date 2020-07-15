"Подсчитываем убытки": молдавский аграрий о будущем урожае пшеницы и фруктов

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. В ряде агрохозяйств в районе Штефан-Водэ сложилась непростая ситуация - аграрии подсчитывают убытки после того, как посевы и сады сначала подверглись засухе, затем прошли через весенние заморозки, а после этого испытали на себе удар стихии в виде ливней.

"Не побоюсь этого слова, но в нашем хозяйстве ситуация - просто плачевная. Этот год оказался крайне неблагоприятным, сейчас мы подсчитываем убытки. Убрали 580 гектаров пшеницы, получили, в среднем урожай от 500 килограммов на гектар, лишь на некоторых участках этот показатель больше. В среднем выйдем на результат в 1,6 тонны с гектара. Это - в три раза меньше, чем мы ожидали", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель фермерского хозяйства села Карагасаны Василий Кочу.

По словам агрария, не менее радужное положение сложилось по урожаю рапса - в нынешнем сезоне удалось собрать, в среднем, около 1,2 тонны с гектара, что также в три раза меньше от ожидавшегося результата. Та же ситуация - и с урожаем горчицы, в Карагасанах собрали лишь половину от того, на что фермеры рассчитывали в начале сельскохозяйственного сезона.

Кочу настаивает: будучи оптимистом по натуре, он сам не ожидал таких ударов стихии в нынешнем аграрном сезоне. В сложившейся ситуации сложности возникнут и с закупкой посевного материала на следующий год, может возникнуть вероятность задержки по выплатам крестьянам.

"В конце мая прошли неплохие дожди в нашем районе, надеялись собрать неплохой урожай по подсолнечнику и кукурузе, посеянных на площадях ранее занимаемых озимой пшеницей, которые пришлось перепахать весной из-за недозрелости культуры. Сейчас, из-за нехватки влаги, засыхает и подсолнечник, и кукуруза", - поделился аграрий.

Недобор ожидают и по садовым культурам - прежде всего, по персикам и яблокам. Всему виной стали заморозки весной нынешнего года, когда на многих соцветиях не успела образоваться завязь. В среднем, неурожай по этим садовых культурам достигнет 40-45 процентов от ожидаемых ранее объемов сбора.

В свою очередь, доктор экономических наук, эксперт в области сельскохозяйственной экономики Анатолий Игнат утверждает: если занятие сельским хозяйством стабильно приносит фермеру одни убытки — стоит серьезно задуматься, может, стоит перепрофилировать свое дело?

По словам эксперта, многие крестьяне просто занимаются "диким" сельским хозяйством, в то время как для получения прибыли в современном мире любая сфера, и сельское хозяйство, в том числе, требует бизнес-планирования.

"Прежде, чем заниматься сельхозбизнесом, необходимо делать серьезные выкладки, подсчеты. А у нас ориентируются на соседа — он посадил капусту, и я посажу. В результате зимой, случается, можно купить капусту дешевле, чем летом, по причине перепроизводства. Никто не задумывается о том, чтобы планировать объемы производства на уровне страны", - заявил Игнат.

По мнению экономиста, такие случаи с перепроизводством какого-либо одного вида сельхозпродукции можно считать серьезными промахами на уровне государства. В последние годы это особенно заметно, поскольку многие фермеры перепрофилировались на производство зерновых. В то же время, отметил Игнат, рынок устроен сложнее, чем схема "рынок требует — мы производим". Такая модель как раз и приводит к кризису перепроизводства.

Конец весны во многих агрохозяйствах в южных и центральных регионах страны стартовал с того, что многие аграрии начали перепахивать озимые посевы пшеницы и ячменя, которые взошли в среднем всего на 10-13 сантиметров в высоту и значительно пострадали от гидрологической засухи, господствовавшей на большей части республики зимой и в первые два месяца весны.

Населению Молдовы в год необходимо порядка 350 тысяч тонн продовольственной пшеницы и около 90 тысяч тонн семенной. По предварительным данным, в нынешнем году общий урожай по зерновым составит порядка 550-600 тонн, в то время, как благоприятные года эта цифра достигает, а то и превышает 1 миллион тонн.

Ситуация пока не вызывает поводов для беспокойства, страна в состоянии обеспечить себя хлебом, более того: запасы пшеницы есть в государственном резерве Молдовы на случай чрезвычайных происшествий.

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