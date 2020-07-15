Один на пять квадратных метров: как в Приднестровье организуют работу кафе

В Приднестровье открыты предприятия общественного питания, однако существуют строгие правила их работы в связи с пандемией.

ТИРАСПОЛЬ, 15 июл – Sputnik. Центр гигиены и эпидемиологии Приднестровья разработал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и иных респираторных инфекций. Они затрагивают все действия, начиная с момента перед открытием предприятия общественного питания, заканчивая поведением самих посетителей.

Когда можно без маски?

Контроль температуры тела с использованием бесконтактных термометров, ношение средств индивидуальной защиты стало неотъемлемой частью жизни. Все эти правила также должны будут соблюдаться открывшимися кафе и ресторанами. Кроме того, при входе они должны будут организовать места обработки рук кожным антисептиком с содержанием не менее 70% этилового спирта, в том числе с установлением дозаторов.

"Посетители должны использовать средства индивидуальной защиты (маски) при входе в помещение, а также при перемещении внутри здания, за исключением времени пребывания за столом с целью приема пищи и напитков", - отмечается в рекомендациях.

Среди строгих правил значится также соблюдение карантинной дистанции между столами не менее трех метров с размещением по одному-два посетителя или не более четырех человек из одной семьи. Допускается одновременное пребывание посетителей из расчета один человек на пять квадратных метров площади зала, а еще проведение праздников и банкетов при условии, что количество присутствующих не будет превышать 60 человек.

Среди норм – необходимость проводить с применением дезинфицирующих средств обработку обеденных столов и стульев после каждого посетителя, а также многоразовой столовой посуды. Также важно не забывать проветривать производственные помещения каждые два часа.

А если внутри помещения?

В организациях общественного питания, которые осуществляют обслуживание в помещениях, запрещается самостоятельный вход в здание (помещение) без сопровождения сотрудника заведения. Также под запретом функционирование детских комнат.

Ответственность администрации

На администрацию предприятия общественного питания накладывается основная ответственность за соблюдением всех норм как сотрудниками заведения, так и его посетителями. В связи с этим она обязана обеспечить наличие месячного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

Для сотрудников администрация должна организовать комнаты приема пищи с дозатором для обработки рук кожным антисептиком. Также определить лицо, ответственное за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В частности, норм по измерению температуры в течение рабочего дня, инструктажа персонала, своевременной смены средств индивидуальной защиты, отслеживанию необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведению журнала проведения инструктажа, утилизации масок, обработке оборудования и инвентаря, уборке помещений.

У администрации есть право ограничить перемещение работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых - выхода за территорию организации.

В рекомендации вошли и те нормы, которые и до карантинных времен были актуальными для подобных заведений. Например, проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, ежедневной влажной уборки производственных помещений и мест общего пользования всегда были необходимым условием организации работы кафе и ресторанов.

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