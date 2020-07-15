В Кишинев прибудут современные снегоуборочные машины — подарок Москвы

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. В Кишинев из Москвы прибудут пять спецавтомобилей, оборудованных для уборки снега. Техника подарена молдавской столице московским государственным предприятием "Экотехпром", сообщил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Предоставление столице Молдовы современной коммунальной техники стало результатом встреч, которые провел Чебан с представителями мэрии Москвы в январе этого года.

Порядок перевозки, ввоза и оформления подаренных транспортных средств определит кишиневское муниципальное предприятие EXDRUPO.

В ноябре 2019 года во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным Ион Чебан попросил изучить возможность предоставления Кишиневу поддержки в виде спецтехники и оборудования для текущих нужд муниципия, а также запуска нескольких инвестиционных проектов.

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А в начале прошлого года в Кишинев прибыли многофункциональные коммунальные автомобили на базе грузовиков "КамАЗ". На эти цели правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей из Резервного фонда.

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