COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших достигло 13 тысяч 298

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. К утру среды в Молдове вылечились от COVID-19 еще 265 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших достигло 13 тысяч 298 человек. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 78 человек с подозрением на инфекцию нового типа.

Всего в Молдове подтверждены 19 тысяч 708 случаев инфицирования COVID-19, из которых тысяча 328 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 346 человек, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 998 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь Минздрав зафиксировал три летальных исхода от осложнений, связанных с коронавирусом. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 658 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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