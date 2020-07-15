На севере Молдовы прошли военные учения

Военнослужащие Бельцкого гарнизона участвовали в марше и учебных стрельбах на полигоне, где была обновлена взлетно-посадочная полоса.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Солдаты двух подразделений на севере страны провели военные учения по плану подготовки Национальной армии на 2020 год. Мероприятие посетил министр обороны Александр Пынзарь.

Глава Минобороны вместе с начальником Генштаба бригадным генералом Игорем Горганом проверили уровень готовности Бельцкого гарнизона. В авиационном полку "Дечебал" они ознакомились с условиями службы персонала и техническим состоянии автопарка.

В учебном центре бригады "Молдова" в Бельцах руководители армии осмотрели недавно реконструированную взлетно-посадочную полосу.

Александр Пынзарь заявил, что впечатлен высоким уровнем подготовки и профессионализмом персонала. "Ценю работу, проделанную военными механиками и водителями по восстановлению техники, которая исправно работает, хотя и устарела", - сказал министр.

В марше, где была задействована автотехника, участвовали около ста военнослужащих.

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