Велосипедная магистраль — как изменится одна из улиц в центре Кишинева

В сентябре начнется реконструкция улицы "31 августа 1989 года" в Кишиневе — здесь проложат велосипедную дорожку, соединяющую парки столицы.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Улица "31 августа 1989 года" в Кишиневе будет реконструирована и превратится в "зеленый коридор", который соединит парк в Долине роз с Дендрарием.

Улица будет переоборудована в соответствии с руководством по уличному дизайну, разработанному в 2019 году при поддержке ПРООН в Молдове. Документ предусматривает адаптацию городских улиц для комфортного передвижения пешеходов и велосипедов, а также оптимизацию уличного трафика.

© Photo : PNUD Moldova Проект по модернизации улицы 31 августа 1989

Со стороны парка "Штефан чел Маре" и далее к центру города будет построена велосипедная дорожка с двусторонним движением. Чтобы сделать использование пространства более эффективным, полоса движения для автомобильного транспорта будет сохранена, а вдоль проезжей части, параллельно дороге, будут оборудованы парковочные места.

Перепланировка была разработана компанией, заключившей договор с ПРООН. Строительные работы начнутся в сентябре 2020 года за счет средств, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

В будущем аналогичный "зеленый коридор" соединит парк "Валя Морилор" с сектором Рышкановка и пересечет улицу "31 августа 1989 года", создавая сеть городского уровня для альтернативного транспорта.

По словам генерального примара (мэра) столицы Иона Чебана, которого цитирует ПРООН в Молдове, это повысит уровень комфорта городской жизни, уменьшит нагрузку на систему общественного транспорта, а также укрепит экологический баланс в городе.

В настоящее время на этой улице, протяженность которой не превышает 3 километров, днем в час пик одновременно находятся более 800 автомобилей, хаотично припаркованных у тротуаров. Пространство для альтернативного транспорта (велосипед, ролики, индивидуальный электрический транспорт) полностью отсутствует.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova