Великий и Святой Штефан: в Молдове отметили годовщину канонизации господаря

Личность Штефана Великого в молдавской истории является государствообразующей, в республике нет человека, который не знал бы о победах и созидательных трудах воеводы и господаря, которого 28 лет назад канонизировала молдавская православная церковь.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Ровно 563 года назад на молдавский престол взошел человек, заслуги которого стали в Молдове неоспоримыми, которые показали значимость небольшого, но гордого государства на европейском континенте. Штефан заставил всех уважать средневековое молдавское государство, и сегодня, спустя более половины тысячелетия потомки помнят об этом, а труды великого правителя были оценены не только историками и обществом, но и Православной Церковью, которая 28 лет назад канонизировала Штефана чел Маре.

В годовщину причисления господаря к лику святых в столичной церкви "Воскресения всех святых прославленных на молдавской земле" было проведено торжественное богослужение, участие в котором принял глава государства Игорь Додон. Литургию провел Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

"Стефан Великий был защитником и поборником христианской веры, выдающимся основоположником святых мест. Напоминаю, что указом президента Молдовы 2018 год был объявлен Годом Штефана Великого и Святого, господаря Молдовы, с целью повысить интерес общества к истории и культуре Молдовы, продвигать ценности, оставленные Штефаном, как наследие, и в знак большой благодарности за роль великого господаря в истории молдавского государства", - написал президент на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Штефан чел Маре правил Молдавским княжеством в период с 1457 по 1504 годы и был одной из самых выдающихся личностей в истории молдавского государства. Он был блестящим дипломатом и талантливым полководцем, любил свою страну и яростно боролся за ее государственность.

© Photo : Moldovenii.md Штандарт Штефана Великого

Штефан чел Маре провел 36 сражений, в 34 из которых одержал победу и лишь в двух был побежден.

Господарь на протяжении всего времени своего правления боролся за независимость Молдавского княжества, для чего проводил политику укрепления центральной власти, подавлял боярскую оппозицию. Успешно противостоял более сильным соперникам — Османской империи, Польше, Венгрии.

Благодаря талантам Штефана как полководца, дипломата и политика, Молдавское княжество смогло не только сохранить независимость, но и стало значимой политической силой в Восточной Европе.

Во время правления Штефана Третьего крестьяне получили статус вольных, что повлияло на усиление армии, так как крепостные не имели право служить в армии.

Армия при Штефане была значительно улучшена. Господарь ограничил власть бояр, сделав так, что костяк войска подчинялся непосредственно ему. Были созданы артиллерийские части из иностранных наемников, построено множество новых крепостей и укреплены уже существовавшие.

Письменные источники свидетельствуют о развитии земледелия, животноводства, виноградарства и пчеловодства. В господарских грамотах и торговых привилегиях часто упоминаются продукты рыболовства.

Увеличение объема земледельческой продукции требовало создания условий для реализации излишка производства. В городах Молдавского княжества были организованы торги, привлекавшие иностранных купцов. © Sputnik / Miroslav Rotari Ошибка Кантемира или загадка молдавского герба

Были возрождены великие торговые пути, что привело к экономическому подъему и расцвету городов. Развивалась транзитная торговля, приносившая выгоду стране посредством взимания таможенных сборов и платы за проезд по некоторым дорогам. Развивались и ремесла. Были распространены добыча и обработка металла, оружейное дело, гончарство, ткачество.

Господарские грамоты свидетельствуют о добыче в стране различных руд. Большинство соляных копей находилось в предгорных зонах по течениям рек Молдова, Бистрица, по верхнему течению Прута.

В Республике Молдова имя Штефана Великого носят: город Штефан-Водэ, более 33 улиц и проспектов в населенных пунктах, в том числе и в Кишиневе, Академия МВД, Моторизованная пехотная бригада, девять лицеев, одна библиотека, масштабный исторический мурал Coloana Neamului ("Колонна нации"), который украшает здание Дворца культуры железнодорожников в Кишиневе.

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