Сорок лет спустя: какое наследие оставила в Молдове Олимпиада-80

Четыре десятилетия отделяют нас от периода проведения Олимпийских игр 1980 года в Москве. Легендарное спортивное событие оставило особый, неизгладимый след и на территории Молдовы. Об этом – в фотографиях и воспоминаниях очевидцев.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Вот уже сорок лет мы вспоминаем московские Игры 1980 года, свидетельства о которых хранятся в различных артефактах, традициях, жизненных историях.

В то жаркое лето через МССР проходила эстафета Олимпийского огня – именно жители нашей республики первыми в СССР увидели пламя, зажженое в греческой Олимпии.

Пятого июля 1980 года на КПП в Леушенах румынский спортсмен Николае Мартинеску передал огонь советскому бегуну Петру Болотникову. В течение трех дней торжественный пробег прошел по всей республике – от границы с Румынией до территории Украины.

Тот самый легендарный факел, который первым в Советском Союзе принял Олимпийский огонь, до сих пор хранится в частном музее под Кишиневом.

© Sputnik / Yana Zaharova Передача Олимпийского огня в Леушенах на границе СССР.

Прикоснуться к истории

Полковник молдавской таможенной службы Петру Костин – пожалуй, самый известный частный коллекционер Молдовы. Журналисты часто называют его "человеком-музеем".

За сорок с лишним лет он собрал несколько впечатляющих коллекций: военной формы, флагов, холодного оружия, орудий труда.

Некоторым из них нет аналогов во всем мире – например, именно в музее Костина хранится самая большая коллекция подков в мире (3200 штук), которая занесена в Книгу Рекордов Гиннеса.

© Sputnik / Yana Zaharova Часть олимпийской коллекции Петру Костина.

Но настоящее сокровище полковника именно здесь, в небольшом зале с притушенным светом. За стеклом музейного стенда мерцают памятные монеты, каждая из которых рассказывает свою собственную историю.

"Иногда я говорю, что в этом помещении находится клад. Я постарался собрать уникальную коллекцию, посвященную московской Олимпиаде-80: множество значков, тематических почтовых марок, выпущенных в СССР и социалистической Кубе, а также уникальные конверты с печатью, посвященные Играм – на них изображены пресс-центр ОИ-80, Олимпийская деревня, различные спортивные соревнования. Но самое ценное в них – это печать погашения 19 июля 1980 года – в день открытия Игр", – рассказал коллекционер.

© Sputnik / Yana Zaharova Почтовые марки, выпущенные к Олимпиаде-80 в социалистической Кубе.

И все же, главная гордость олимпийской коллекции Костина – оригинальный факел эстафеты – тот самый, которым первым принял Олимпийский огонь в СССР, на контрольно-пропускном пункте в Леушенах.

"Мне его подарил первый генерал-полковник нашей таможенной службы Георгий Хиоарэ. Я дал слово, что сохраню эту реликвию для людей, чтобы все могли прикоснуться к нашей общей истории".

© Sputnik / Yana Zaharova Факел Олимпиады-80 из коллекции Петру Костина.

Бесценная память

Отголоски Игр-80 можно найти не только в музеях – они сохранились и в некоторых домах Молдовы. Каждому участнику эстафеты Олимпийского огня оставили на память факел, с которым он бежал свой отрезок трассы, а также вручили памятную медаль и почетную грамоту.

Многие легкоатлеты сумели пронести сквозь годы и не растерять свои олимпийские трофеи. Для них это особые эмоции, которые и сейчас, спустя 40 лет, напоминают о том дне, когда они под жарким июльским солнцем преодолевали памятный километр – именно столько бежал каждый факелоносец.

Были и те, кто в 80-е или тяжелые 90-е годы продал свой факел. И сейчас коллекционеры предлагают за этот раритет большие деньги, а тогда за вырученную сумму можно было купить машину или квартиру.

Но для большинства бегунов воспоминания о событиях 40-летней давности дороже денег – они намерены передать реликвию следующим поколениям – своим детям и внукам. Для них это настоящая эстафета памяти.

© Sputnik / Yana Zaharova Факел Олимпиады-80.

"Главное, чтобы костюмчик сидел"

Кстати, форма участника пробега — майка, шорты, носки, кроссовки и головная повязка — была изготовлена по заказу Оргкомитета "Олимпида-80" японской фирмой "Мизуно". Раиса Левицкая из Кишинева бежала с огнем на отрезке Бельцы – Единцы и рассказала, что ее форма до сих пор почти как новая.

"Качество материала потрясающее – сейчас найти подобные вещи очень сложно. Я бережно храню свою форму, для меня это просто невероятный всплеск эмоций. Я бы и сейчас ее носила, жаль только, что спустя годы она уже не по размеру", – смеется бегунья.

© Sputnik / Yana Zaharova Форма участника эстафеты Олимпийского огня.

Мода на олимпийскую символику

Во многих молдавских селах по сей день сохранились дома, ворота которых украшены эмблемой московских Олимпийских игр. Многие подобные отголоски спортивного праздника 1980 года можно найти в селе Пырыта (Перерытое) Дубоссарского района, при этом каждый хозяин изображает логотип на свой лад.

Известный кишинёвский блогер Андрей Бенимецкий побывал в Пырыте и запечатлел памятные артефакты на фото.

"Давно заметил в Пырыте множество заборов с олимпийской символикой, и тут "сложилось" поснимать. Прокатился всего по двум основным улицам, думаю, там этих реликтов ещё пару раз по столько… Олимпийский огонь по трассе мимо села не проходил, но мода на символику была тотальной", – написал в своём блоге фотограф.

Дома, украшенные знаменитыми кольцами и сливающимися в силуэт Кремля беговыми дорожками, также можно найти в молдавских селах Бутучены, Суручены и многих других.

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi

Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта. © Photo : Andrei Benimetchi 1 / 11 © Photo : Andrei Benimetchi Ворота с олимпийской символикой в селе Пырыта.

Сувениры на любой вкус

Многие жители Молдовы до сих пор хранят памятные предметы с олимпийской символикой. К XXII Олимпиаде по всей стране были выпущены около пяти тысяч значков самых разных форм и размеров.

Одними из самых распространенных были сувениры с официальной эмблемой Олимпиады-80. На них изображены пять переплетенных колец и беговых дорожек – они вырастают в Кремлевскую башню, увенчанную пятиконечной звездой.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Значки Олимпиады-80.

Кстати, столица СССР объявила открытый конкурс на разработку эмблемы летних Игр 1980 года. В нем участвовали около восьми с половиной тысяч художников. Кроме советских граждан, свои эскизы прислали англичане, болгары, венгры, кубинцы, чехи и многие другие.

Победителем конкурса стал Владимир Арсентьев – молодой художник из латвийского города Резекне. Предложенный им эскиз был утвержден на 78-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в качестве официальной эмблемы "Олимпиады – 80".

© Sputnik / Yana Zaharova Официальная эмблема Олимпиады-80 на факеле.

Молдавский Мишка

Но самыми популярными были, конечно же, значки с олимпийским талисманом – легендарным Мишкой. Организационный комитет выбрал в качестве символа именно это милое создание, поскольку ему присущи такие характерные для спортсмена качества, как сила, упорство и удаль. Автором эскиза стал московский иллюстратор детских книг Виктор Чижиков.

© Sputnik / Yana Zaharova Символика Олимпиады-80.

Интересно, что в Молдове сохранился свой собственный Мишка – и не только на значках и сувенирах. При въезде в Бельцы – северную столицу республики – расположена металлическая конструкция, изображающая символ Олимпиады-80.

Приветственный памятник был установлен к моменту прохождения эстафеты Олимпийского огня по МССР. Участников, бежавших из Кишинева на север Молдавии и дальше в Украину, встречал улыбающийся медвежонок со знаменитым поясом из пяти колец.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Олимпийский Мишка при въезде в город Бельцы.

И сейчас, спустя 40 лет, молдавский Мишка стоит на своем месте, радушно приветствуя всех гостей города. Прославленный символ поддерживают в надлежащем состоянии, ведь он напоминает об общем культурном наследии всех тех, кто жил в СССР.

Чаша жизни

Помимо конструкции в виде медвежонка в Бельцах сохранилась еще одна уникальная реликвия – чаша, в которой ночевал Олимпийский огонь. После того, как в Молдавии отгремела эстафета, руководство города задумалось о том, как можно увековечить память об этом событии и передать воспоминания потомкам.

По словам Аурела Михайловича Пуйкэ, который в то время руководил отделом культуры бельцкой администрации, гениальная идея пришла, как всегда, неожиданно. Чашу решили установить в местном ЗАГСе и задействовать в церемониях бракосочетания.

"Вокруг этой чаши, где ночевал Олимпийский огонь, крутился весь ритуал. В ней зажигали пламя, а для молодоженов готовили импровизированный факел – большую свечу с металлической подставкой. После официального заключения брака новоиспеченные муж и жена зажигали от огня чаши факел своей новой семьи. Это было очень красиво и необычно", – рассказал Аурел Михайлович.

В качестве символа счастья и благополучия свеча-факел оставалась в доме на всю жизнь, а потом передавалась детям и внукам в качестве семейной реликвии. Это была еще одна эстафета – на этот раз любви и счастья.

"На протяжении долгих лет молодожены соблюдали эту церемонию. Почти со всех союзных республик приезжали посмотреть, как мы проводим этот ритуал. Мы даже демонстрировали его на ВДНХ в Москве, где он имел большой резонанс", – поделился Пуйкэ.

Ровесник Олимпиады

Анна-Ирина Обринтецкая и ее супруг расписались в Бельцах в 2005 году. Пламя их молодой семьи тоже зажглось от огня Олимпийской чаши.

© Photo : Анна-Ирина Обринтецки, личный архив Молодая семья в ЗАГСе Бельц с импровизированным факелом.

Но это не единственное воспоминание собеседницы, связанное с Олимпиадой.

"Мама рассказывает, что когда в Бельцах пробегала эстафета, она была в роддоме с моим старшим братом. Роженицы стояли у окон, чтобы не пропустить это знаменательное событие. Пятого июля этого года как раз отмечали 40-летие брата, ровесника Игр. Каждый раз, празднуя его день рождения, вспоминаем про Олимпиаду", – вспоминает Анна-Ирина.

Высшая проба

Но самая невероятная часть олимпийского наследия советской Молдавии – это, несомненно, золотая медаль, завоеванная в академической гребле Ларисой Поповой из Тирасполя. Для молдавского спорта это была дебютная награда высшего достоинства и единственная на Олимпиаде-80.

Эту медаль в Советском Союзе ждали 28 лет – парная двойка Ларисы Поповой и ее напарницы Елены Хлопцевой из Минска стала первым женским экипажем из СССР, взявшим олимпийское золото. Металл высшей пробы, завоеванный девушками, стал единственным для всей команды советских гребцов на московской Олимпиаде.

© Photo : Лариса Попова, личный архив Елена Хлопцева и Лариса Попова после награждения.

Кстати, на лицевой стороне медали изображена богиня победы Ника на фоне Колизея, которая держит в левой руке пальмовую ветвь, а в правой – лавровый венок победителя. Это рисунок флорентийского художника Джузеппе Кассиоли, утвержденный МОК в 1928 году. С тех пор эта сторона медали сохраняла свой облик, менялись только цифры порядкового номера Игр и года проведения.

© Sputnik / Osmatesco Золотая медаль Ларисы Поповой.

На московских Олимпийских играх 1980 года были установлены 36 мировых рекордов и 74 олимпийских. Примечательно, что именно команда СССР стала первой по количеству медалей – советские спортсмены завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. Вторыми стали атлеты из ГДР, а третьими – представители сборной Болгарии.

Главное наследие – люди

За любыми достижениями стоят труд, усилия и энтузиазм увлеченных своим делом людей. Тех, кто не боится гореть по-настоящему, словно пламя олимпийской эстафеты.

И сейчас, спустя 40 лет, именно они остаются живой памятью и звучанием Олимпиады. Тем искренним отголоском, который оставляет особый след не только на страницах истории, но и в сердце.

© Sputnik / Yana Zaharova Символика Олимпиады-80.

Выражаем признательность Раисе Левицкой за предоставленный для съемок материал.

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