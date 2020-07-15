Член ЦИК о том, сможет ли голосовать молдавская диаспора на выборах 1 ноября

Один из членов Центризбиркома Молдовы Андрей Волентир рассказал о том, что в условиях пандемии могут возникнуть проблемы с открытием избирательных участков за рубежом, и кабмину придется договариваться об этом напрямую с властями стран, в которых намечено голосование.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия выступила с обращением к гражданам Молдовы, находящимся за рубежом, по вопросу открытия участков на президентских выборах 1 ноября 2020 года - свои предложения по организации выборов соотечественники могут высылать на электронный адрес ЦИК до 1 августа.

Член Центризбиркома Андрей Волентир считает, что в условиях пандемии могут возникнуть проблемы с открытием участков за границей в дипломатических представительствах Молдовы, а властям страны придется вести переговоры с администрацией каждого из государств, где планируется провести голосование.

© Sputnik / Miroslav Rotari Андрей Волентир

"Возможно, наши власти должны будут принимать решения в зависимости от эпидемической ситуации в каждой конкретной стране, где должны пройти выборы. Для этого необходимо получить разрешение от властей каждого государства. Сотрудникам посольств и консульств Молдовы придется четко координировать волеизъявление наших соотечественников в каждой из зарубежных страны, где действуют карантинные ограничения", - подчеркнул Волентир.

Ранее президент Игорь Додон заявлял, что молдавские власти не намерены ограничивать голосование диаспоры за рубежом. Глава государства также отметил, что власти хотят открыть как можно больше участков, как на Западе, так и на Востоке, чтобы соблюсти баланс и дать каждому соотечественнику исполнить свой гражданский долг.

В то же время, Додон добавил, что если произойдет обострение ситуации с распространением коронавируса в ноябре, некоторые страны ЕС и Россия могут ограничить процесс голосования граждан Молдовы на своей территории. Предполагается, что на выборах 1 ноября за границей будут открыты 100 участков для голосования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova