Член ЦИК о том, сможет ли голосовать молдавская диаспора на выборах 1 ноября

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Центральная избирательная комиссия выступила с обращением к гражданам Молдовы, находящимся за рубежом, по вопросу открытия участков на президентских выборах 1 ноября 2020 года - свои предложения по организации выборов соотечественники могут высылать на электронный адрес ЦИК до 1 августа.
Член Центризбиркома Андрей Волентир считает, что в условиях пандемии могут возникнуть проблемы с открытием участков за границей в дипломатических представительствах Молдовы, а властям страны придется вести переговоры с администрацией каждого из государств, где планируется провести голосование.
"Возможно, наши власти должны будут принимать решения в зависимости от эпидемической ситуации в каждой конкретной стране, где должны пройти выборы. Для этого необходимо получить разрешение от властей каждого государства. Сотрудникам посольств и консульств Молдовы придется четко координировать волеизъявление наших соотечественников в каждой из зарубежных страны, где действуют карантинные ограничения", - подчеркнул Волентир.
В то же время, Додон добавил, что если произойдет обострение ситуации с распространением коронавируса в ноябре, некоторые страны ЕС и Россия могут ограничить процесс голосования граждан Молдовы на своей территории. Предполагается, что на выборах 1 ноября за границей будут открыты 100 участков для голосования.
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