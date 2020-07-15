Продовольственная безопасность Молдовы: что заявили в правительстве

Глава Минсельхоза рассказал о ходе уборочной кампании зерновых первой группы, а также назвал наиболее пострадавшие от засухи регионы республики.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена. Об этом заявил на заседании правительства министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

"Находимся в разгаре уборочной кампании. Работы еще не завершились. Сбор продолжится еще неделю. Есть первая оперативная информация – мы по-прежнему настроены оптимистично, что валовой сбор пшеницы составит не менее 600 тысяч тонн при 300 тысячах тонн, в которых нуждается страна. То есть, будет и что экспортировать", - сказал Пержу.

По его словам, о том, каково будет соотношение продовольственного и фуражного зерна будет понятно уже после окончания уборочной кампании.

В этом году сельскохозяйственный сектор страны пережил непростые времена. Больше всего от засухи, которая продолжалась в республике в течение нескольких месяцев, пострадала южная часть страны.

"Есть хозяйства на юге, юго-западе, в районах Басарабяска, Чимишлия, Тараклия, которые собрали лишь по 400-500 килограммов с гектаров. По предварительным данным, средняя урожайность с гектара составила тонну. На севере, к примеру, в Сороках с гектара в среднем собрали 2,5 тонны, что неплохо, а в Бричанах – свыше 3 тонн", - сообщил Пержу.

Он обратил внимание на тот факт, что некоторые агропредприятия в этот сложный год собрали свыше 6 тонн пшеницы с гектара. Это, как отметил министр, говорит о том, что сельхозпроизводители используют технологии, которые позволяют сохранить урожай в засушливые годы.

"Так или иначе продовольственная безопасность страны будет обеспечена", - подчеркнул глава Минсельхоза.

Если говорить об озимом ячмене, то сбор этой культуры в 2020 году практически вдвое меньше – порядка 70 тысяч тонн, сообщил Пержу. Впрочем, как уточнил министр, этого хватит на нужды страны. Что касается рапса, то средняя урожайность составила 1,5 тонны с гектара. Рапс практически весь идет на экспорт.

"Настроены оптимистично по урожаю второй группы сельхозкультур. Условия хорошие, но все зависит от тех метеоусловий, которые нас ждут", - заключил Пержу.

В связи с низким урожаем пшеницы власти Молдовы ввели запрет на экспорт зерна. Это позволило сдержать рыночные цены. Сейчас пшеница стоит всего на 10 банов дороже, чем в прошлом году - 2,4-2,5 лея за килограмм. Аграрии считают, что в нынешних условиях цена должна быть выше.

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