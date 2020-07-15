На заметку пенсионерам: правительство утвердило важные законопроекты

Подать документы на перерасчет пенсии в режиме онлайн можно будет с 1 января 2021 года. Граждане с небольшими пенсиями получат единовременную помощь.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Правительство Молдовы утвердило несколько решений, разработанных в интересах лиц пенсионного возраста. Так, на очередном заседании в среду кабмин законодательно закрепил инициативу о выделении единовременной материальной помощи в размере 700 леев лицам, пенсии которых не превышают трех тысяч леев.

Под действие этого решения помимо пенсионеров попадают получатели различных пособий (за несколькими исключениями). На дополнительные 700 леев смогут рассчитывать лица пенсионного возраста, получатели пенсий по случаю потери кормильца (речь идет о лицах в возрасте до 18 лет), военные и члены их семей, а также получатели других пособий.

В общей сложности финансовая помощь дойдет почти до 600 тысяч человек. Расходы из государственного бюджета на эти цели составят более 466 миллионов леев.

Также правительство узаконило возможность подачи заявления на перерасчет пенсий в режиме онлайн. Оформить все формальности, не выходя из дома, можно будет с 1 января 2021 года, когда новый закон вступит в силу. Для этого нужно будет зайти на сайты www.servicii.gov.md и www.cnas.md и заполнить бланки.

"Человек, который подает заявление онлайн, внесет персональные данные из удостоверения личности и подтвердит согласие о пересмотре пенсии на основе данных, задекларированных в государственном регистре индивидуального учета, администрируемом Национальной кассой социального страхования", - говорится в пояснительной записке к документу.

При этом сохраняется возможность подачи заявления в бумажном варианте.

Как сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, согласно графику, с января 2021 года перерасчет пенсий сделают 18199 получателям, которые вышли на пенсию с января 1999-го, и чей трудовой стаж составляет 7-10 лет. С января 2022-го пересчитают пенсию 19314 пенсионерам, которые после 1999 года проработали от 5-7 лет. С января 2023-го перерасчет сделают тем, чей трудовой стаж после выхода на пенсию составляет 2-5 лет.

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