В Молдове число подтвержденных случаев COVID-19 превысило 20 тысяч

По данным Минздрава, растет число выздоровевших от коронавируса нового типа - за сутки плюс 265 излечившихся, а общее число победивших болезнь достигло 13 тысяч 298.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Еще 332 случая инфицирования коронавирусом нового типа подтверждены лабораторным путем в Молдове. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в среду.

За минувшие 24 часа проведено 1982 теста, при этом повторно - 548.

В тяжелом состоянии находятся 346 пациентов (27 подключены к ИВЛ).

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 12 медработников: 3 врачей, 8 медсестер и одного представителя вспомогательного персонала.

Общее число выздоровевших достигло 13 тысяч 298 (+265 за 24 часа), а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 659. Всего за сутки зафиксировано 4 смерти.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova