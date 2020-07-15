В Приднестровье не хватает врачей, а на предприятиях образовался долг по зарплате

ТИРАСПОЛЬ, 15 июл – Sputnik. В регионе существует дефицит врачей скорой помощи, терапевтов, педиатров. Об этом депутатам законодательного собрания сообщил Уполномоченный по правам человека в Приднестровье Вячеслав Косинский, представляя доклад о работе за прошлый год.

"Основная причина сложившейся ситуации – это недостаточный уровень оплаты труда, отсутствие перспектив получения жилья и эффективной системы повышения квалификации", - пояснил омбудсмен.

По его словам, не хватает медицинских кадров в противотуберкулезных диспансерах. Эти учреждения укомплектованы врачами на 87% в Тирасполе, в Бендерах – на 75%, Слободзее и Григориополе – на 66%, Дубоссарах – на 62,5%, Днестровске – на 50%, Каменке – на 33%. Медсестер - 100% по штатному расписанию в учреждениях Днестровска, Слободзеи, Каменки, Дубоссар, в остальных городах – от 60 до 90%.

Косинский рассказал также о проблеме трудоустройства людей с особыми жизненными потребностями, которых в регионе свыше 17 тысяч, в том числе 1300 детей. В качестве причин омбудсмен назвал незаинтересованность работодателя в предоставлении рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и в создании условий для их труда.

Уполномоченный по правам человека также обратил внимание на несвоевременную выплату заработных плат. Сумма задолженности – свыше 16 миллионов приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях). В списке должников 31 организация. Среди них – такие предприятия, как "Литмаш", Бендерская фабрика по производству технических носителей информации.

В прошлом году из бюджета региона было приобретено 62 квартиры для детей-сирот. При этом в 2019 году были поставлены в очередь на получение благоустроенного жилья 149 человек.

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