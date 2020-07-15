В правительстве Молдовы приняли решение по программе Prima Casă

Как пояснил вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца, благодаря изменениям увеличится число правомочных лиц для доступа к программе.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Члены молдавского правительства изменили условия предоставления компенсаций в рамках госпрограммы Prima Casă ("Первый дом"). Как пояснили в кабмине, это сделано для того, чтобы предоставить возможность воспользоваться поддержкой из госбюджета для выплаты ипотечного кредита всем бенефициарам этой программы.

По словам вице-премьера, министра финансов Сергея Пушкуцы, в результате этих изменений увеличится число правомочных лиц для доступа к программе.

"Значительное увеличение числа бенефициаров позволит сократить миграцию населения, а также такое явление, как теневая экономика, за счет повышения уровня официальной занятости в национальной экономике и прозрачности заработной платы", - отметил министр.

В частности, доля собственного участия покупателя снижена с 10% до 5% от цены жилья. В то же время увеличен возраст заявителей, которые могут получить доступ к Prima casă, – с 45 до 50 лет.

Кроме того, получают право на участие в госпрограмме физические лица, у которых есть имущество, но жилая площадь не превышала 9 квадратных метров на человека.

Также планируется предоставить компенсацию в размере 50% от остатка кредита бенефициарам и лицам, получившим ипотечный займ до запуска программы Prima casă.

А еще власти намерены изменить размер компенсации для семей с детьми. Таким образом, получатели помощи (родители / опекуны / кураторы троих детей и больше) в результате утверждения изменений смогут воспользоваться компенсацией в размере 100% ипотечного кредита (основная сумма).

На 2020 год, как отметили в Минфине, в государственном бюджете предусмотрено 90 миллионов леев на реализацию госпрограммы Prima casă, из которых 40 миллионов выделено на компенсации.

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