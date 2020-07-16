Ректор Приднестровского госуниверситета: форма сдачи вступительных разумно упрощена

Ректор главного университета Приднестровья рассказал корреспонденту Sputnik, как вуз переживает необходимость перехода на новый формат обучения в связи с угрозой коронавируса и какие коррективы внесены в приемную кампанию нынешнего года.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июл – Sputnik. В Приднестровский госуниверситет имени Т.Г.Шевченко было подано более 3000 заявлений от абитуриентов, желающих обучаться в вузе. Прием заявок окончен, теперь начинается пора вступительных экзаменов, которая продлится до 25 июля, а августе пройдет дополнительный набор. О правилах поступления и новшествах нынешнего приема в вуз рассказал ректор ПГУ Степан Берил.

Формат поступления

С 2018-2019 годов в университете действует новая практика поступления, которая была почерпнута у российских вузов, и за это время показала свою эффективность. В средних школах Приднестровья выпускники сдают ЕГЭ по математике и русскому языку. Сертификаты по этим тестам могут быть использованы при поступлении в университет в качестве вступительных экзаменов по предметам. Однако все остальные вступительные абитуриенты проходят непосредственно в университете.

"Таким образом, мы изменили практику поступления в университет только на основе школьных ЕГЭ, что позволяет университету определить готовность осваивать программы высшего образования и более объективно зачислять на бюджет по результатам профильных экзаменов, сданных непосредственно в вузе", - пояснил эффективность нововведения ректор.

Разные условия поступления

Обстоятельства, вызванные COVID-19, внесли свои коррективы во вступительную кампанию 2020 года. В нынешнем году абитуриенты будут сдавать вступительные испытания исходя из основы обучения (договор или бюджет) и наличия конкурса на направлении (специальности) поступления.

При поступлении на договорную основу обучения на любые направления абитуриенты освобождаются от сдачи всех вступительных испытаний, и в протокол вносятся данные из аттестатов (дипломов) или сертификатов предварительного тестирования, которые абитуриенты сдавали в июне.

Если абитуриент поступает на бюджетную основу обучения на все направления, на которых сформирован конкурс, то они освобождаются от сдачи всех непрофилирующих вступительных испытаний, и в протокол вносятся данные из аттестатов или сертификатов предварительного тестирования. При этом они в обязательном порядке сдают вступительное испытание по профилирующему предмету или представляют сертификат предварительного тестирования, результат которого и вносится в протокол.

При поступлении на бюджетную основу обучения на специальности, на которых отсутствует конкурс, абитуриенты освобождаются от сдачи всех вступительных испытаний, и в протокол вносятся данные из дипломов или сертификатов предварительного тестирования.

По словам ректора, предложенный в нынешнем году формат сдачи вступительных экзаменов для абитуриентов разумно упрощен и удобен. И он связан со сложившейся ситуацией в этом учебном году в школах из-за распространения коронавируса. Однако, Берил уверен, что такая форма не совсем приемлема в условиях обычной работы вуза.

"При поступлении в университет мы проверяем уровень подготовки абитуриентов и оцениваем их способность освоить программы высшего профессионального образования. При формировании учебных групп на факультетах, институтах и филиалах мы должны знать, кто и с какими знаниями пришел", - объяснил он.

Новинки ушедшего года

Приднестровский госуниверситет ежегодно расширяет спектр профилей, специальностей и магистерских программ. В каждый учебный год появляется до 10 новых образовательных направлений. Но, как говорит ректор, подобное расширение не самоцель для вуза.

"Оно продиктовано потребностями экономики Приднестровья. Все новые профили, специальности и магистерские программы, открытые в университете в последние годы, были связаны с государственным заказом на подготовку или переподготовку кадров", - пояснил он.

В 2019-2020 учебном году в университет вошел Аграрно-экономический колледж (село Гиска), студенты которого с этого года будут получать дипломы средне-специального образования, выданные по программам "Информационные системы в с/х и перерабатывающих предприятиях", "Земельно-имущественные отношения", "Экономика и бухучет в с/х", "Финансы".

На медицинском факультете появилась новая специальность "Медико-профилактическое дело" по укрупненной группе "Наука о здоровье и профилактическая медицина".

На факультете педагогики и психологии открыто новое направление подготовки "Начальное образование" с дополнительным профилем "Специальная педагогика", подготовлен целый ряд новых направлений на естественнонаучных и гуманитарных факультетах.

Обучение на дистанции

Нынешний учебный год привнес немало нового. Переживаемая миром пандемия подтолкнула образовательную систему работать в онлайн-формате. За это время факультеты, институты, филиалы ПГУ наработали опыт взаимодействия с обучающимися в дистанционном режиме с использованием Интернет-ресурсов, в частности образовательного портала Moodlе, площадки видеоконференций Zoom, возможности мессенджеров – Viber, Skype и др., а также проведение работы посредствам групповой электронной почты.

"Несомненно, этот позитивный опыт, полученный в результате тесного совместного труда студентов и профессорско-преподавательского состава университета и будет использован в будущем, особенно в отношении образовательного портала (Moodlе), площадок видеоконференций – Zoom", - подчеркнул ректор.

По его словам, оперативно обеспечить перевод студентов на дистанционную форму обучения удалось эффективно благодаря тому, что несколько последних лет на различных факультетах, институтах и филиалах отрабатывались элементы такого формата учебы со студентами заочного отделения университета.

Метод антиМаугли

В связи с новым реалиями, преподнесенными пандемией, в вузе обсуждается возможность использования дистанционных форм обучения по тем направлениям подготовки, где это позволяет образовательный стандарт. Однако ректор рассматривает переход университета на онлайн формат работы как вынужденную меру, направленную на сохранение функционирования системы образования. Для него очевидно, что информационные и компьютерные технологии не могут заменить преподавателя в университете или учителя в школе.

"Полноценное образование невозможно без диалога учителя и ученика, преподавателя и студента, лицом к лицу, без вопросов и ответов, без нового человеческого общения. Огромную роль играет университетская атмосфера научного поиска и творчества, живого общения", - уверен он.

В связи с этим Берил вспомнил слова ректора МГУ им. М.В.Ломоносова академика Виктора Садовничего, который сказал, что без учителя, без обратной связи современному ученику или студенту учиться – что по книгам, что по интерактивным мультимедийным курсам в интернете почти так же трудно, как Маугли.

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