15:20 16 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.63
Поиск
Шкаф с игрушками в детском саду

В Приднестровье откроют детские сады, но только несколько из них

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30944209/v-pridnestrove-otkroyut-detskie-sady-no-tolko-neskolko-iz-nikh.html

Сейчас проводится обследование дошкольных учреждений, работу которых намереваются возобновить, на предмет их соответствия санитарным нормам.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июл – Sputnik. В Приднестровье к открытию готовятся 10 детских садов. Территориальные межведомственные комиссии по проверке дошкольных учреждений со среды приступили к обследованию объектов на предмет исполнения требований санитарных норм и правил.

"Оценивают специалисты также запланированную работу с малышами в условиях сохранения рисков распространения коронавируса", - сообщили в Оперативном штабе региона.

Шкаф с игрушками в детском саду
© Sputnik / Варвара Гертье
Чебан: на первом этапе детсады откроются только для подготовительных групп
Если нарушений не выявят, и организация деятельности детских садов будет соответствовать всем предъявляемым требованиям, то в регионе с 20 июля заработают некоторые дошкольные учреждения в разных городах Приднестровья.

В частности, в городе Тирасполе возобновят работу детские сады №25, 28, 48, в Бендерах - № 25, 33, 38, в Каменке – № 5, в Григориополе – "Золотой петушок", в Слободзее – "Албинуца", в Рыбнице – Центр развития ребенка.

Сотрудники этих дошкольных организаций образования уже заканчивают проходить медосмотр, обучающий курс лекций по методике работы с детьми в особых условиях и сдавать зачеты.

В Дубоссарах и Днестровске детсады пока открыты не будут.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Какие ограничения действуют в Молдове до конца месяца - подробности
Пока детские сады закрыты: чем можно занять ребенка летом
Теги:
возобновление работы, детские сады, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей Союз-Аполлон.
"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"
Российские истребители перехватили самолёты-разведчики НАТО.
Российские истребители перехватили самолёты-разведчики НАТО
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться