В Приднестровье откроют детские сады, но только несколько из них

Сейчас проводится обследование дошкольных учреждений, работу которых намереваются возобновить, на предмет их соответствия санитарным нормам.

ТИРАСПОЛЬ, 16 июл – Sputnik. В Приднестровье к открытию готовятся 10 детских садов. Территориальные межведомственные комиссии по проверке дошкольных учреждений со среды приступили к обследованию объектов на предмет исполнения требований санитарных норм и правил.

"Оценивают специалисты также запланированную работу с малышами в условиях сохранения рисков распространения коронавируса", - сообщили в Оперативном штабе региона.

Если нарушений не выявят, и организация деятельности детских садов будет соответствовать всем предъявляемым требованиям, то в регионе с 20 июля заработают некоторые дошкольные учреждения в разных городах Приднестровья.

В частности, в городе Тирасполе возобновят работу детские сады №25, 28, 48, в Бендерах - № 25, 33, 38, в Каменке – № 5, в Григориополе – "Золотой петушок", в Слободзее – "Албинуца", в Рыбнице – Центр развития ребенка.

Сотрудники этих дошкольных организаций образования уже заканчивают проходить медосмотр, обучающий курс лекций по методике работы с детьми в особых условиях и сдавать зачеты.

В Дубоссарах и Днестровске детсады пока открыты не будут.

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