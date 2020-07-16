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Студенты

Бесплатная учеба в вузах: какие планы у Минобразования

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30950869/Besplatnaya-ucheba-v-vuzakh-kakie-plany-u-Minobrazovaniya.html

В этом году приоритет отдан таким направлениям как педагогика, медицина, сельскохозяйственные науки и инженерия.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Министерство образования, культуры и исследований представило план приема на бюджетные места в молдавские вузы. В этом году на бесплатное отделение поступят 8645 студентов. При этом 5000 из этих мест предусмотрены для первого цикла обучения (лицензиат), остальные распределят между теми, кто хочет получить степень магистра.

Студенты
© Sputnik / Александр Кряжев
Прием в университеты в Молдове унифицировали

Как отмечают в профильном министерстве, в этом году приоритет отдан таким направлениям, как педагогика, медицина, сельскохозяйственные науки и инженерия.

В связи с пандемией и общей нехваткой врачей было принято решение предоставить 35 дополнительных бюджетных мест абитуриентам медицинского университета.

При этом, как и в прошлые годы больше всего бюджетников зачислят в педагогические вузы. Их доля в системе высшего образования Молдовы составляет 25%.

За педагогическими специальностями следуют такие направления как инженерия, технологии и архитектура, под которые отведено 1107 бесплатных мест в университетах, или же 24%. 

Однако больше всего абитуриентов на бюджетной основе примут в Академии публичного управления при президенте Молдовы. В этом учебном году там откроют 200 вакансий на цикл "мастерат".   В правительстве это решение объясняют тем, что на обучение управленческим специальностям поступил заказ от нескольких министерств республики.

Как ранее сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований, в этом году прием документов в вузы будет осуществляться по измененным правилам. Абитуриенты будут подавать их режиме онлайн. Те, кто пройдет отбор и будет зачислен, должны будут принести оригиналы в учебное заведение.

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