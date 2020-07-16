Бесплатная учеба в вузах: какие планы у Минобразования

В этом году приоритет отдан таким направлениям как педагогика, медицина, сельскохозяйственные науки и инженерия.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik, Дарья Чернега. Министерство образования, культуры и исследований представило план приема на бюджетные места в молдавские вузы. В этом году на бесплатное отделение поступят 8645 студентов. При этом 5000 из этих мест предусмотрены для первого цикла обучения (лицензиат), остальные распределят между теми, кто хочет получить степень магистра.

Как отмечают в профильном министерстве, в этом году приоритет отдан таким направлениям, как педагогика, медицина, сельскохозяйственные науки и инженерия.

В связи с пандемией и общей нехваткой врачей было принято решение предоставить 35 дополнительных бюджетных мест абитуриентам медицинского университета.

При этом, как и в прошлые годы больше всего бюджетников зачислят в педагогические вузы. Их доля в системе высшего образования Молдовы составляет 25%.

За педагогическими специальностями следуют такие направления как инженерия, технологии и архитектура, под которые отведено 1107 бесплатных мест в университетах, или же 24%.

Однако больше всего абитуриентов на бюджетной основе примут в Академии публичного управления при президенте Молдовы. В этом учебном году там откроют 200 вакансий на цикл "мастерат". В правительстве это решение объясняют тем, что на обучение управленческим специальностям поступил заказ от нескольких министерств республики.

Как ранее сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований, в этом году прием документов в вузы будет осуществляться по измененным правилам. Абитуриенты будут подавать их режиме онлайн. Те, кто пройдет отбор и будет зачислен, должны будут принести оригиналы в учебное заведение.

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