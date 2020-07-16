Минздрав подчеркивает: число выздоровевших от COVID-19 растет

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также опубликована статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. К утру четверга в Молдове от коронавируса нового типа излечились еще 342 пациента. Таким образом, количество выздоровевших достигло 13640. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Всего в Молдове подтверждены 20040 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1329 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии находятся 345 человек, 27 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 986 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

За ночь зарегистрировано еще три летальных исхода от осложнений на фоне COVID-19. У умерших пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число скончавшихся достигло 662 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлен до 31 июля.

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