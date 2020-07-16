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Девушка за ноутбуком

Прием на обучение по курсам лиценциата и магистратуры пройдет в режиме онлайн

© CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30951877/priem-na-obuchenie-po-kursam-litsentsiata-i-magistratury-proydut-v-rezhime-onlayn.html

Такое решение было принято в минобразования в контексте ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований утвердило новое положение об организации приема на обучение по программам лиценциата и магистратуры в 2020-2021 учебном году. Это решение принято в контексте борьбы с распространением эпидемии COVID-19.

Вступительный конкурс по этим образовательным курсам в 2020 году в высших учебных заведениях будет проходить в режиме онлайн.

Утвержден также и список документов, которые кандидаты должны будут представить в приемные комиссии вузов по электронной почте, в популярных менеджерах или с помощью специального программного обеспечения.

Для кандидатов, которые не могут представить конкурсные документы онлайн, высшие учебные заведения организуют и прием документов в обычном порядке.

Университеты могут одновременно организовать онлайн-конкурс для поступления и на лиценциат, и в магистратуру.

Кандидаты смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе по нескольким специальностям в различных областях, в одном или нескольких высших учебных заведениях. Однако зачислены они могут быть только по одной специальности в рамках одного учебного заведения, куда они будут подавать оригиналы документов.

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Теги:
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