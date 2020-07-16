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На улице Албишоара начинается масштабный ремонт — начали с замены водопровода

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30951987/Na-ulitse-Albishoara-nachinaetsya-masshtabnyy-remont--nachali-s-zameny-vodoprovoda.html

В столице продолжается обустройство городской инфраструктуры - сразу несколько оживленных улиц Кишинева ждет полная реконструкция.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Работы по замене водопровода начинаются в периметре улиц Михай Витязул и Петру Рареш в столице. Решение было принято мэрией Кишинева в контексте подготовки улицы Албишоара к ремонту, сообщил в Facebook генеральный примар муниципия Ион Чебан.

По словам градоначальника, стоимость работ составит 7,5 миллиона леев, которые выделены из муниципального бюджета. Ремонт сетей будет закончен в течение ста дней, отметил Чебан.

Во время замены водопровода дорогу не перекроют и транспортное движение не будет затронуто. Предполагается, что вода не будет отключена, однако в случае каких-либо изменений окружающие жители будут дополнительно уведомлены.

Водопроводные магистрали на улице Албишоара были построены в 1997 году и сейчас находятся в плачевном состоянии, написал Чебан. Необходимо полностью заменить две канализационные сети на пересечении улиц Василе Александри и Петру Рареш с улицей Альбишоара.

Ион Чебан
© Sputnik / Rodion Proca
Мэр Кишинева подвел итоги недели: новый сквер, рынок "Дельфин", ремонт улицы

Кроме того, в периметре улиц Михай Витязул и Петру Рареш необходимо заменить теплосети.

"Прежде чем полностью отремонтировать улицу Албишоара, мы должны поменять подземные сети, чтобы не было ситуаций, когда свежий асфальт необходимо взламывать. Работы должны выполняться в целом качественно, чтобы не тратить многократно деньги на один и тот же участок", - подчеркнул градоначальник.

Позже на этой улице будет установлено светодиодное освещение, отремонтированы тротуары и очищены ливневые стоки. Рекламные щиты будут демонтированы и вывезены, а на проезжей части появится новый слой асфальта.

Тендер на начало ремонтных работ на улице Албишоара откроется 17 июля. Кроме того, напомнил мэр, уже объявлен тендер на проведение ремонта улицы Крянгэ.

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Теги:
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