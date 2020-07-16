Пока Музы молчат: в Кишиневе проходит протест артистов и музыкантов

Перед зданием правительства Молдовы проходит протест представителей сферы искусства, люди возмущены ограничениями, введенными правительством, и заявляют о желании трудиться, творить и зарабатывать.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. В четверг утром перед стенами здания правительства Молдовы собрались несколько десятков артистов, музыкантов, фотографов, представителей ресторанного бизнеса.

Поводом для возмущения людей стали ограничения, введеные Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

Если представители сферы искусства говорят о том, что полностью бездействуют, поскольку все культурные учреждения страны остаются по-прежнему закрытыми, а торжественные церемонии запрещены, то рестораторы возмущены ограничениями по числу клиентов, которые одновременно могут посетить заведение.

Организатор культурных и праздничных мероприятий Людмила Белостечник рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, что многие артисты и музыканты фактически не работают с середины марта текущего года, когда в государстве было введено чрезвычайное положение, а еще с конца октября 2019-го. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Выживут ли молдавские кафе и рестораны в условиях кризиса: мнение эксперта

"У многих растут проценты от кредитов, которые люди взяли в коммерческих банках на развитие собственного дела. Мы требуем, чтобы в правительстве нам указали четкие рамки, как работать дальше, а не прекращать полностью нашу деятельность. Господин Кику попросил нас перепрофилировать свою деятельность, но разве искусство можно интерпретировать по-другому?", - задалась вопросом женщина.

"Мы хотим работать", - скандируют протестующие, которые заявляют о том, что вынуждены будут покидать страну и более не возвращаться в случае, если правительство не пойдет на уступки и не ослабит введенные ранее ограничения.

В частности, как заявил один из участников манифестации – музыкант Аркадий Берд, артисты сейчас находятся на грани полной нищеты, те сбережения, которые были скоплены ранее, потрачены, а сейчас многим приходится влезать в долги, чтобы прокормить свои семьи.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая, ввели режим чрезвычайное положение в области здравоохранения, который продлили до 31 июля. Вплоть до этой даты в стране полностью запрещено проведение культурно-массовых мероприятий, свадебных и иных торжественных церемоний, спортивных состязаний, концертов, спектаклей и выступлений артистов на открытом воздухе.

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