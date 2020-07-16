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Поджигатели автобусов будут наказаны — прокуратура направила дело в суд

© CC0 / Pixabay / Athena24
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30952537/podzhigateli-avtobusov-budut-nakazany-prokuratura-napravila-delo-v-sud.html

"Разборки" между перевозчиками в мафиозном стиле: автобусы поджигали на стоянках в трех государствах.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Организаторов серии поджогов автобусов ждет скамья подсудимых — расследование завершено и дело направлено в суд, сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Водители фур вышли на протест
© Sputnik / Osmatesco
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Речь идет о поджогах, организованных двумя кишиневцами в возрасте 35 и 39 лет, которые руководили компанией по международным транспортным перевозкам. Таким образом они решили бороться с конкурентами, еще одной транспортной компанией из Чадыр-Лунги.

В ходе расследования прокуроры задержали за организацию и руководство преступными действиями еще троих человек (в их числе - двое бывших сотрудников полиции), которые подожгли шесть автобусов и совершили акты хулиганства.

Поджоги происходили в период с января по апрель 2019 года на автостоянках трех государств, в Чехии (два случая), в России (один случай) и еще три случая - в Республике Молдова.

По оценкам, сумма ущерба, причиненного пострадавшим в результате преступных действий подсудимых, составляет более 2,9 миллиона леев.

Согласно закону, за умышленное уничтожение или повреждение имущества организаторам преступной группы грозит до 6 лет тюрьмы.

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Теги:
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