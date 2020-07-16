Комбатанты снова вышли на протест и перекрыли бульвар Штефана чел Маре - видео

Центральная артерия столицы возле зданий парламента и администрации президента перекрыта митингующими уже около получаса. Автомобили вынуждены разворачиваться, а общественный транспорт встал.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вышли на протест. На пикет собрались несколько десятков человек. Митингующие перекрыли бульвар Штефана чел Маре между зданиями парламента и администрации президента, передает корреспондент Sputnik с места события.

Центральная артерия перекрыта на этом участке уже около получаса. Автомобили вынуждены разворачиваться, а общественный транспорт просто встал.

У протестующих целый набор требований, направленных на улучшение социального положения ветеранов. Кроме того, они разработали пакет предложений по улучшению социально-экономической ситуации в стране.

К пикетчикам выходили депутаты для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются ветераны.

Протестующие заявили, что не собираются расходиться пока в парламенте не обсудят их требования и они не поговорят с депутатами.

Пикетчики переговорили с депутатом Александром Жизданом. Однако все равно требуют пройти в здание законодательного органа - направляют туда пятерых представителей. Они настаивают, чтобы Жиздан сообщил, что выяснит возможно ли это.

Здание парламента оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

© Sputnik / Александр Суру Protestul combatanților și al veteranilor la Parlament

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