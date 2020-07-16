Электрокомпания сообщила об инцидентах с поражением людей током

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. За последние три месяца произошло 6 случаев серьезных нарушений правил безопасности при вмешательстве неавторизованных лиц в работу электроустановок, которые имели серьезные и даже фатальные последствия. Об этом сообщила компания Premier Energy, поставщик электроэнергии.

В числе наиболее серьезных инцидентов компания отметила случай, который произошел в июле в селе Костешты Яловенского района.

Напомним, что по сообщению полиции, сотрудник телекоммуникационной компании, поднявшийся на опору линии электропередач, получил удар током, упал с высоты двух метров и погиб, получив травмы, несовместимые с жизнью.

По результатам расследования было установлено, что трем сотрудникам этой фирмы было поручено устранить помехи в работе телевизора по жалобе потребителей. Прибыв к месту повреждения, они установили алюминиевую лестницу, и один из работников поднялся на опору ЛЭП напряжением 0,4 кВ, где находился телевизионный кабель, расположенный в общей подвеске с электрическими проводами. Во время работы он прикоснулся к соединению, которое находилось под напряжением, получил удар током и упал на сарай.

Поставщик электроэнергии призвал население строго соблюдать правила безопасности в зоне защиты электроустановок и не забираться на опоры ЛЭП, а работодателей - обучать работников методам защиты от поражения электротоком и выполнять протоколы, установленные при работе в местах расположения электросетей.

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