НАОЗ проводит проверки: приостановлена работа трех парикмахерских

За несоблюдение мер, установленных властями по борьбе с распространением COVID-19, штрафы были наложены более чем на два десятка экономических агентов.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. За последнюю неделю специалистами Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) был проверен 231 объект. В 45 случаях выявлены нарушения правил поведения, установленных органами здравоохранения в рамках борьбы с распространением инфекции COVID-19.

Наиболее частые нарушения — переполненность помещения, допуск к обслуживанию лиц, которые не носят защитных масок, работа персонала, который не полностью экипирован или не использует средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, козырьки или очки в случае необходимости), несоблюдение необходимого расстояния не менее 2 метров между рабочими местами.

В результате зарегистрированных нарушений была приостановлена деятельность четырех предприятий, в том числе трех парикмахерских. В то же время было составлено 25 протоколов о правонарушении с наложением штрафов на сумму около 22 тысяч леев.

Агентство призвало всех экономических агентов в полной мере обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19, введенных властями.

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