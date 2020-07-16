Додон отметил военных, которые приняли участие в параде Победы-2020 в Москве

Глава государства считает, что большинство граждан Молдовы вне зависимости от того, где они находились в тот момент, с гордостью смотрели, как военнослужащие Национальной армии прошли по Красной площади.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поблагодарил военнослужащих Национальной армии Молдовы, которые приняли участие в военном параде в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и вручил им почетные дипломы.

"Присутствие контингента из Республики Молдова, состоящего из 75 солдат, было данью уважения нашим соотечественникам, которые пожертвовали своей жизнью ради Великой Победы. Поблагодарил военных из Роты почетного караула за то, что они достойно представили Молдову рядом с военными из многих других стран, продемонстрировав отличную военную подготовку и показав безупречное выступление. Вручил каждому солдату Почетный диплом президента", - отметил Додон.

Он выразил уверенность, что большинство граждан Молдовы вне зависимости от того, где они находились в тот момент, с гордостью смотрели, как военнослужащие Национальной армии прошли по Красной площади.

Президент рассказал, что ни у одного из 75 военнослужащих, которые присутствовали на Параде в честь 75-летия Победы, не был обнаружен коронавирус нового типа.

Из-за карантинных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, традиционный парад 9 мая пришлось перенести на 24 июня. Такой выбор сделан неслучайно. Именно в этот день в 1945 году прошел первый Парад Победы над гитлеровцами.

На торжественных мероприятиях в Москве по случаю 75-летия Победы парадный расчет военнослужащих Нацармии Молдовы возглавлял капитан Виталий Жосан. У 23 из 75 молдавских солдат и офицеров, которые промаршировали в этот день на параде Победы, деды сражались на полях Великой Отечественной войны.

В прошлый раз контингент из Республики Молдова маршировал на Красной площади 10 лет назад по случаю Парада, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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