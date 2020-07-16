Будущее молдавской столицы – удастся ли освободить центр Кишинева от "пробок"

Главный город страны в часы пик часто становится практически парализованным – водители частных авто и общественный транспорт стоят в заторах, решением проблемы может стать строительство кольцевой автодороги вокруг Кишинева.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Строительство кишиневской кольцевой дороги является национальным проектом, требующим согласованной работы с правительством. Об этом неоднократно заявлял генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Первоначальные процедуры на старте строительства уже были проведены, но к настоящему моменту процесс сталкивается с некоторыми проблемами, прежде всего – это недостаточное финансирование.

Работы ведутся на участке в зоне Яловен. Кроме того, муниципальные власти изучают возможность начала работ на отрезке, связывающем пригороды Колоница и Сынджера. Для этого столичная администрация готовится к началу переговоров с Европейским банком реконструкции и развития, а также с Европейским инвестиционным банком.

Однако пока говорить о полном внедрении проекта рано, но стоит, так же как и о реализации генерального плана развития столицы, принятом в 2007 году.

Как заявил в интервью студии Sputnik Молдова муниципальный советник, архитектор Валерий Лупашку, кишиневская инфраструктура приближается к радиально-кольцевому устройству.

"Кольцевая автодорога позволит разгрузить все транспортные главные и второстепенные потоки, станет проектом национального значения, поскольку в Кишинев со всей республики стекаются тысячи автомобилей. Яркий пример эффективности "колец" - Москва, Бухарест, другие мегаполисы Европы", - подчеркнул собеседник.

Эксперт уверен: воплощение такого проекта позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в Кишиневе, где загрязнение воздуха в дневные часы, особенно в зимний период, не раз превышало допустимые отметки.

По генеральному плану развития молдавской столицы 1989 года одной из центральных автомагистралей, которая должна была идти через весь центр Кишинева, должна была стать улица Кантемира, которую хотели расширить вплоть до пересечения с еще одной транспортной артерией – улицей Михай Витязул.

Если бы этот проект внедрили вовремя, рассчитав все затраты и детально проанализировав возможности такой масштабной перепланировки, то столица частично, но могла бы избавиться от заторов на дорогах в центре города.

"Но сейчас это представляется маловозможным, поскольку все земли уже находятся в частной собственности, а не в государственной, как при СССР, поэтому вряд ли кто-то из владельцев согласится добровольно продать свои участки в историческом центре города", - рассказал Лупашку.

Пока о завершении работ по строительству кольцевой автодороги в Кишиневе говорить крайне преждевременно, председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару дал свои рекомендации о том, как избежать "пробок" в главном городе страны в утренние и вечерние часы.

В условиях, когда проблемы расширения магистралей и строительства многоуровневых развязок в центре столицы не решены, владельцам частных авто не остается ничего другого, как прибегать к оригинальным методам передвижения, используемым, в частности, в европейских столицах. © Sputnik / Владимир Сергеев Такое Франция едва ли видела: чудовищные пробки на дорогах к Парижу - видео

"К примеру, столица Голландии — Амстердам по численности населения, как Кишинев, - 750-800 тысяч. И из них 650 тысяч имеют велосипеды", — сказал эксперт.

Еще одним временным выходом из положения, по словам Кожокару, станет создание на главных въездах в Кишинев больших парковок. Таким образом, автомобилист сможет оставить свою машину в черте города и отправиться по делам в столице на общественном транспорте.

Для такого варианта разгрузки автомагистралей города необходимо большее число атвобусов и троллейбусов на улицах молдавской столицы. Примэрия муниципия работает в этом направлении – порядка 100 новых автобусов появятся в Кишиневе в ближайшее время.

Напомним, что автолюбители в столице в среднем проводят в "пробках" в центре Кишинева и на наиболее оживленных участках движения молдавской столицы от 15 до 25 минут в день. © Sputnik / Miroslav Rotari Страшная авария на Чеканах: образовалась километровая пробка

Ситуация усложняется с выпадением снега в холодное время года. Соответственно, увеличивается и время простаивания авто в заторах. В этом случае автолюбители говорят уже о 30-45 минутах ежедневного стояния в "пробках".

Наиболее часто в Кишиневе пробки образуются у Табачного комбината, улицах Каля Орхеюлуй, Вадул-луй-Водэ, Пушкина, Гагарина, Алеку Руссо и ряде других.

Велосипед же, как вид транспорта, позволяет минимизировать риски инфицирования вирусом нового типа. Это средство передвижения используется уже более 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода.

Конструкция "транспорта" была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие со скоростью 10 км/ч от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где средство передвижения и было "презентовано" императору.

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