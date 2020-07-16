Недоступное море: для граждан Молдовы продлили ограничения в Болгарии

Наши соотечественники, планировавшие отдых на черноморских курортах Болгарии, будут разочарованы – пересекать границы страны им не разрешено еще минимум на полмесяца.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Посольство Молдовы в Болгарии сообщило гражданам нашей республики о продлении запрета на въезд в эту страну до конца текущего месяца. Соответствующая информация появилась на официальной страничке дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

"В соответствии с приказом министерства здравоохранения Болгарии от 15 июля, въезд граждан близлежащих государств, в том числе и Молдовы, запрещен до 31 июля, равно как и следование через территорию этой страны транзитом", - сказано в сообщении.

Исключением для граждан Молдовы могут стать экстренные ситуации, требующие пребывания в этой стране, для получения такого разрешения наши соотечественники могут обратиться в дипломатическое представительство Болгарии в Кишиневе.

В список экстренных ситуаций, при которых граждан РМ могут попасть на территорию Болгарии, могут стать ДТП, приведшие к гибели людей, природные катаклизмы, проблемы со здоровьем у тех, кто находится в этой стране и нуждается в помощи и поддержке родственников.

Молдавские туристы пока не смогут отправиться на черноморское побережье Болгарии. Наиболее популярными курортами этой страны, по данным отечественных туроператоров, в предыдущие годы оставались Золотые Пески, Солнечный Берег, Албена, Несебр. Как правило, граждане нашей страны отдыхают в Болгарии в трех- и четырехзвездочных отелях, либо снимают частное жилье.

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