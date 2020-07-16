В Академии МВД "Штефан чел Маре" вручили дипломы выпускникам

Более сотни новых офицеров придут в ряды правоохранительных структур Молдовы, чтобы поддерживать общественный порядок и бороться с преступностью.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Более ста выпускников и выпускниц полицейской Академии "Штефан чел Маре" получили дипломы об окончании вуза и пополнят ряды правоохранительных органов Республики Молдова. Об этом сообщило МВД страны.

Почетные гости поздравили окончивших вуз и призвали их с честью выполнить свою миссию в качестве офицеров полиции.

Академия МВД "Штефан чел Маре" – государственное учреждение высшего профессионального образования, осуществляющее подготовку специалистов для подразделений органов внутренних дел. Была учреждена 17 августа 1990 года постановлением правительства Республики Молдова.

В этом году высшему учебному заведению полиции исполнится 30 лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova