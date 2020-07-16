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Курсанты Академии МВД. Архивное фото.

В Академии МВД "Штефан чел Маре" вручили дипломы выпускникам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30954759/v-politseyskoy-akademii-shtefan-chel-mare-vruchat-diplomy-vypusknikam.html

Более сотни новых офицеров придут в ряды правоохранительных структур Молдовы, чтобы поддерживать общественный порядок и бороться с преступностью.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Более ста выпускников и выпускниц полицейской Академии "Штефан чел Маре" получили дипломы об окончании вуза и пополнят ряды правоохранительных органов Республики Молдова. Об этом сообщило МВД страны.

Почетные гости поздравили окончивших вуз и призвали их с честью выполнить свою миссию в качестве офицеров полиции.

Выпускники академии Штефан чел Маре получили дипломы об окончании вуза
© Photo : Facebook / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Выпускники академии "Штефан чел Маре" получили дипломы об окончании вуза.

Академия МВД "Штефан чел Маре" – государственное учреждение высшего профессионального образования, осуществляющее подготовку специалистов для подразделений органов внутренних дел. Была учреждена 17 августа 1990 года постановлением правительства Республики Молдова.

В этом году высшему учебному заведению полиции исполнится 30 лет.

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Теги:
Академия МВД "Штефана чел Маре"


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