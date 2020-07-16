Минздрав: в Молдове подтверждены 224 новых случая COVID-19

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 224 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом нового типа, из них 21 — в Приднестровье, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 20264.

По данным ведомства, за сутки были проведены 1889 тестов, в том числе 1280 первичных.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 13640.

Также в Минздраве сообщили еще о четырех случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 666.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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