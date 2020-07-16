17:39 16 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.03
  • UAH0.63
Поиск
Тест на наличие коронавируса

Минздрав: в Молдове подтверждены 224 новых случая COVID-19

© REUTERS / JUAN CARLOS ULATE
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1560)
134 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30957832/minzdrav-v-moldove-podtverzhdeny-224-novykh-sluchaya-covid-19.html

Общее количество официально подтвержденных эпизодов инфицирования COVID-19 в Молдове, по данным министерства здравоохранения, составило 20264.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 224 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом нового типа, из них 21 — в Приднестровье, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 20264.

Разработка вакцины от коронавируса на основе опубликованных данных о структуре генома вируса
© Sputnik / Максим Богодвид
Вакцина от COVID-19 может появиться в России через полтора месяца
По данным ведомства, за сутки были проведены 1889 тестов, в том числе 1280 первичных.

Общее количество выздоровевших пациентов достигло 13640.

Также в Минздраве сообщили еще о четырех случаях гибели пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, число летальных исходов выросло до 666.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1560)

По теме

Минздрав подчеркивает: число выздоровевших от COVID-19 растет
НАОЗ проводит проверки: приостановлена работа трех парикмахерских
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Встреча советского космонавта и американского астронавта после стыковки кораблей Союз-Аполлон.
"Рукопожатие в космосе": годовщина стыковки "Союз — Аполлон"
Дозаправка, запуски ракет и воздушное патрулирование: учения российских самолетов дальней авиации.
Дозаправка, запуски ракет и воздушное патрулирование: учения российских ВВС
Политический туризм в парламенте Молдовы: кто из депутатов и куда ушел
"Политический туризм" в парламенте Молдовы — июль 2020 года

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться