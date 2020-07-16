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Примэрия Кишинева

Ион Чебан: муниципалитету удалось вернуть два захваченных участка земли

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30959161/ion-cheban-munitsipalitetu-udalos-vernut-dva-zakhvachennykh-uchastka-zemli.html

На этой территории получившая ее в пользование ассоциация обещала возвести спортивный комплекс, однако стройка даже не началась.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Кишиневский муниципальный совет проголосовал за возвращение на баланс столичной мэрии двух земельных участков в районе цирка. Об этом заявил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Первые земли, которые ранее были незаконно захвачены в Кишиневе, возвращены жителям", - написал он в Facebook.

По сообщению градоначальника, в 2002 году этот участок был бесплатно передан в пользование "некой ассоциации".

Ion Ceban
© Sputnik / Rodion Proca
Чебан: территорию Кишинева планируется увеличить

Та обещала построить спортивный комплекс, однако работы так и не начались, а территория находилась в заброшенном состоянии. Поскольку условия соглашения не были соблюдены, муниципальному совету было предложено отменить решение 2002 года и вернуть эти земли в собственность муниципалитета.

"Я благодарю советников за их поддержку, и мне бы очень хотелось, чтобы имена тех, кто поднял руки, были обнародованы, вместе со списком тех советников, которые считают, что эти земли не должны быть возвращены", - заявил Чебан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается.

Ион Чебан подчеркнул, что вслед за этими двумя участками будут идентифицированы и другие муниципальные земли, незаконно захваченые через различные схемы.

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