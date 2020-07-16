Ион Чебан: муниципалитету удалось вернуть два захваченных участка земли

На этой территории получившая ее в пользование ассоциация обещала возвести спортивный комплекс, однако стройка даже не началась.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Кишиневский муниципальный совет проголосовал за возвращение на баланс столичной мэрии двух земельных участков в районе цирка. Об этом заявил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Первые земли, которые ранее были незаконно захвачены в Кишиневе, возвращены жителям", - написал он в Facebook.

По сообщению градоначальника, в 2002 году этот участок был бесплатно передан в пользование "некой ассоциации".

Та обещала построить спортивный комплекс, однако работы так и не начались, а территория находилась в заброшенном состоянии. Поскольку условия соглашения не были соблюдены, муниципальному совету было предложено отменить решение 2002 года и вернуть эти земли в собственность муниципалитета.

"Я благодарю советников за их поддержку, и мне бы очень хотелось, чтобы имена тех, кто поднял руки, были обнародованы, вместе со списком тех советников, которые считают, что эти земли не должны быть возвращены", - заявил Чебан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается.

Ион Чебан подчеркнул, что вслед за этими двумя участками будут идентифицированы и другие муниципальные земли, незаконно захваченые через различные схемы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova