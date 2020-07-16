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Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы

Пятеро протестовавших перед зданием парламента доставлены на допрос в полицию

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30959428/pyatero-protestovavshikh-pered-zdaniem-parlamenta-dostavleny-na-dopros-v-politsiyu.html

В правоохранительных органах прокомментировали ситуацию с акцией в центре Кишинева перед зданием парламента Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Пятеро протестовавших перед зданием парламента доставлены на допрос. Информацию Sputnik подтвердили в пресс-службе Генинспектората полиции. 

"Пятерых доставили на допрос. С ними ведут беседы", - сообщили в полиции.

Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вышли на протест утром в четверг. На пикет собрались несколько сотен человек. Митингующие перекрыли бульвар Штефана чел Маре между зданиями парламента и администрации президента. Центральная артерия Кишинева была заблокирована. Общественный транспорт перенаправлен на близлежащие улицы.

протестующие перекрыли проспект Штефана чел Маре
© Sputnik / Александр Суру
Комбатанты снова вышли на протест и перекрыли бульвар Штефана чел Маре - видео

У протестующих целый набор требований, направленных на улучшение социального положения ветеранов. Кроме того, они разработали пакет предложений по улучшению социально-экономической ситуации в стране.

К пикетчикам выходили депутаты для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются ветераны. Однако протестующие настаивают на том, чтобы их представители зашли в здание парламента и озвучили свои идеи законодателям. Так как этого не произошло, манифестанты захотели разбить палатки. Они заявили, что не собираются расходиться, пока в парламенте не обсудят их требования. Между протестующими и сотрудниками полиции произошли стычки.

В Институте скорой помощи сообщили, что во время протеста одному человеку потребовалась медицинская помощь - он жаловался на головную боль.

"Врачи скорой предоставили первую медпомощь. Человек отказался от госпитализации", - отметили в Институте скорой помощи.

В опубликованном Генеральным инспекторатом полиции пресс-релизе сказано, что в ходе акции протеста, организованной движением "Сила ветеранов" (Forța Veteranilor), звучали обвинения со стороны участников в том, что полиция якобы мешала участникам митинга приехать из других населенных пунктов страны в Кишинев, останавливая транспортные средства.

"Уточняем, что к настоящему моменту в полицию не поступали подобные обращения. Просим известить правоохранительные органы в случае, если есть доказательства тщетных попыток ветеранов приехать для участия в указанном мероприятии. Заявляем со всей ответственностью, что подобных действий со стороны полиции не было допущено, то есть, не было нарушено право на свободное передвижение и свободное выражение своих претензий участников протеста перед парламентом", - уточнили в правоохранительных органах.

В то же время в полиции отметили, что во время выступлений протестующих прозвучали призывы к дестабилизации общественного порядка, разжиганию национальной розни, блокированию дорог, а также к преднамеренному оскорблению чести и достоинства правоохранительных органов.

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