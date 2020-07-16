Неспокойный четверг: в Кишиневе прошли протесты

Комбатанты у здания парламента, артисты – у офиса правительства: чем закончились акции протеста в Кишиневе, читайте в обзоре Spuntik.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Протестный четверг в Кишиневе: митинги в молдавской столице начались утром. Некоторые из них прошли спокойно, а вот пикет участников боевых действий вооруженного конфликта на Днестре дошел даже стычек с полицией. Самые яркие моменты этого неспокойного дня – в обзоре Sputnik.

Протест комбатантов с "перчинкой"

Участники боевых действий вооруженного конфликта на Днестре вышли на протест утром. Изначально перед зданием парламента собрались несколько десятков человек, однако затем общее число митингующих достигло нескольких сотен.

У протестующих целый набор требований, направленных на улучшение социального положения ветеранов. Кроме того, они разработали пакет предложений по улучшению социально-экономической ситуации в стране.

К пикетчикам выходили депутаты для обсуждения проблем, с которыми сталкиваются ветераны. Однако протестующие настаивали на том, чтобы их представители зашли в здание парламента и озвучили свои идеи законодателям. Однако этого не произошло. Сначала митингующие перекрыли бульвар Штефана чел Маре между зданиями высшего законодательного органа и администрации президента. Центральная артерия Кишинева была заблокирована в течение нескольких часов. Общественный транспорт из-за этого перенаправили на близлежащие улицы.

Затем манифестанты захотели разбить палатки, заявив, что не собираются расходиться, пока в парламенте не обсудят их требования. Но их замыслу не удалось сбыться - сотрудники правоохранительных органов не разрешили им этого. Протестующие разбушевались. Между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов начались стычки.

По итогам этих инцидентов в полицию были доставлены на допрос девять человек, которые дали объяснения правоохранителям и затем были отпущены. Двое из них пожаловались на плохое самочувствие и были доставлены в больницу скорой помощи.

"Никто не был задержан", - сообщили Sputnik в полиции.

По факту насильственных действий, допущенных против сотрудников полиции в ходе акции протеста, возбуждено уголовное дело, сообщили на вечернем брифинге в МВД. Правонарушители будут определены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

А еще в ходе протеста одному из участников акции потребовалась медпомощь – у него разболелась голова. Ему оказали первую медицинскую помощь, а от госпитализации он отказался.

Акцию протеста комбатантов "разогнал" дождь. Организаторы митинга решили вновь собраться у здания парламента в воскресенье.

Протест артистов и музыкантов

Утром в четверг проходил еще один протест. Перед стенами здания правительства Молдовы собрались несколько десятков артистов, музыкантов, фотографов, представителей ресторанного бизнеса. Поводом для их возмущения стали ограничения, введенные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

Если представители сферы искусства говорят о том, что полностью бездействуют, поскольку все культурные учреждения страны остаются по-прежнему закрытыми, а торжественные церемонии запрещены, то рестораторы возмущены ограничениями по числу клиентов, которые одновременно могут посетить заведение.

Организатор культурных и праздничных мероприятий Людмила Белостечник рассказала корреспонденту Sputnik Молдова о том, что многие артисты и музыканты фактически не работают с середины марта текущего года, когда в государстве было введено чрезвычайное положение, а еще с конца октября 2019-го.

Как заявил еще один участник манифестации – музыкант Аркадий Берд, артисты сейчас находятся на грани полной нищеты, те сбережения, которые были скоплены ранее, потрачены, а сейчас многим приходится влезать в долги, чтобы прокормить свои семьи.

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