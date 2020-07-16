Участника митинга в Рыбнице арестовали и вменяют ему уголовную статью

ТИРАСПОЛЬ, 16 июл – Sputnik. В отношении Геннадия Чорба, по версии приднестровских правоохранителей, организовавшего 2 июля 2020 года митинг в городе Рыбница, было возбуждено уголовное дело. Санкция статьи, по которой проходит обвиняемый, предусматривает наказание в виде крупного штрафа (до 2500 расчетного уровня минимальной заработной платы, что в приднестровских рублях будет составлять 46 тысяч – это практически эквивалентно сумме в молдавских леях) или лишения свободы до пяти лет.

"В действиях Чорбы усматриваются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе глобальной сети Интернет", - сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Тираспольским городским судом в отношении 49-летнего жителя Рыбницы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Первоначальный сбор материалов осуществляли сотрудники Рыбницкого ОВД. В последующем материалы были зарегистрированы в книге учета преступлений за №702 и далее направлены на разбирательство в Следственный комитет Приднестровья.

Стихийный митинг в Рыбнице прошел 2 июля. В нем приняли участие приднестровцы, чьи пропуска, позволявшие им передвижение в правобережную Молдову, были аннулированы Оперативным штабом. Люди перекрыли на время движение транспорта по мосту через реку Днестр между Рыбницей и Резиной. Позже они освободили трассу и потребовали встречи с главой Оперштаба Русланом Мова. После полутора часов диалога с ним рыбничане разошлись по домам.

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