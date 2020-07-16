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Молдавская семья была успешно репатриирована из Сирии

Наконец-то дома: молдавская семья была успешно репатриирована из Сирии

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200716/30961848/nakonets-to-doma-moldavskaya-semya-byla-uspeshno-repatriirovana-iz-sirii.html

Нынешний случай - не первый пример того, как совместными усилиями спецслужб Молдовы и Турции наши сограждане благополучно возвращаются на родину из зоны военного конфликта.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева вместе с временным поверенным в делах посольства Турции в Кишиневе г-жой Эсрой Шен президент Молдовы Игорь Додон приветствовал Наталью Баркал и ее четверых детей, которые содержались в лагере "Аль-Холь" с начала 2019 года из-за военных столкновений в Сирии. Об этом рассказал в своем посте в соцсети глава республики.

"По моей инициативе была успешно проведена операция по репатриации из Сирии семьи граждан Республики Молдова", - отметил он.
  • Молдавская семья была успешно репатриирована из Сирии
    Молдавская семья была успешно репатриирована из Сирии
    © Sputnik /
  • Молдавская семья была успешно репатриирована из Сирии
    Молдавская семья была успешно репатриирована из Сирии
    © Sputnik /
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© Sputnik /
Молдавская семья была успешно репатриирована из Сирии

По его словам, это стало возможным благодаря совместным действиям Службы информации и безопасности Республики Молдова и Службы информации Турции, чьей деятельностью руководил непосредственно президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Встреча в аэропорту
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон встретил в аэропорту семью, вернувшуюся из лагеря беженцев в Сирии
Это уже второй случай, когда спецслужбам Республики Молдова в сотрудничестве с коллегами из Турции удается провести такую спасательную операцию. Первая из них прошла в декабре 2019 года, когда из Сирии также была репатриирована молдавская семья.

"Искренне благодарю господина Эрдогана за его координирующие усилия и поддержку в проведении операций по репатриации граждан нашей страны", - подчеркнул Додон.

Наталья Баркал, родом из Республики Молдова, жила и работала в Кишиневе со своим мужем-сирийцем до 2013 года, когда они решили окончательно переехать к нему на родину в провинцию Алеппо. В результате военных действий в Сирии в конце 2017 года муж Натальи был убит, и она вместе с четырьмя детьми прибыла в январе 2019 года в лагерь "Аль-Холь", где условия жизни были чрезвычайно трудными.

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Теги:
многодетная семья, семья, репатриация, Сирия


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