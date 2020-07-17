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Пляж, река: вернутся ли к прежним развлечениям отдыхающие?

В Бендерах после паводка снова открывается пляж на Днестре

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30955622/v-benderakh-posle-pavodka-snova-otkryvaetsya-plyazh-na-dnestre.html

После разлива Днестра на реке нельзя было купаться, даже на специально организованных пляжных участках.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл – Sputnik. С 17 июля после паводка возобновляет работу пляж у Бендерской крепости. По словам начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Бендеры Сергея Юрецкого, к купальному сезону городской пляж практически готов.

"На его территории организовано дежурство спасателей и милиции. Восстановили водоснабжение, освещение. Работают санузлы. Установлены контейнеры для мусора. Организован вывоз бытовых отходов", - пояснил он.

Спасательный круг, архивное фото
© CC0 / Pixabay / dimitriwittmann
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Как рассказал Юрецкий, санитарная очистка территории пляжа будет повторяться ежедневно. Рекультивируется песок. Не менее двух раз в день ведется обработка дезинфицирующими средствами спортивного и детского инвентаря, а каждые два часа - мест общего пользования – душевых, санузлов, раздевалок и скамеек.

На территории пляжа размещена информация о необходимости соблюдения социальной дистанции, правил личной гигиены и правил поведения на воде.

"Накануне была произведена проверка дна спасателями, оно в нормальном состоянии, никаких ям не образовалось. Нашли одно подтопленное дерево, в данный момент его извлекают", - рассказал начальник управления.  

Уже обозначены места массового отдыха на воде и в прибрежной зоне, выставлены ограничительные буйки в водной зоне реки Днестр.

В период с 18 июля по 15 сентября организуют работу общественного транспорта. Маршрутка с логотипом "Городской пляж" будет курсировать с 9.00 до 20.00 часов в выходные и праздничные дни с интервалом движения в один час. Стартует она с остановки по улице Лазо в районе магазина "Прага".

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Теги:
Днестр, Бендеры, пляж, Приднестровье


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