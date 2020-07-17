В Бендерах после паводка снова открывается пляж на Днестре

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл – Sputnik. С 17 июля после паводка возобновляет работу пляж у Бендерской крепости. По словам начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Бендеры Сергея Юрецкого, к купальному сезону городской пляж практически готов.
"На его территории организовано дежурство спасателей и милиции. Восстановили водоснабжение, освещение. Работают санузлы. Установлены контейнеры для мусора. Организован вывоз бытовых отходов", - пояснил он.
На территории пляжа размещена информация о необходимости соблюдения социальной дистанции, правил личной гигиены и правил поведения на воде.
"Накануне была произведена проверка дна спасателями, оно в нормальном состоянии, никаких ям не образовалось. Нашли одно подтопленное дерево, в данный момент его извлекают", - рассказал начальник управления.
Уже обозначены места массового отдыха на воде и в прибрежной зоне, выставлены ограничительные буйки в водной зоне реки Днестр.
В период с 18 июля по 15 сентября организуют работу общественного транспорта. Маршрутка с логотипом "Городской пляж" будет курсировать с 9.00 до 20.00 часов в выходные и праздничные дни с интервалом движения в один час. Стартует она с остановки по улице Лазо в районе магазина "Прага".
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