В Приднестровье ожидается очередная партия экспресс-тестов

В Оперативном штабе региона по предотвращению распространения коронавируса нового типа также обсуждается вопрос возобновления международных перевозок.

ТИРАСПОЛЬ, 17 июл – Sputnik. В Приднестровье в ближайшее время ожидается очередная поставка экспресс-тестов в количестве 30000 единиц. Об этом сказал накануне лидер региона Вадим Красносельский на плановом заседании Оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

"Эффективность массового экспресс-тестирования подтверждена практикой. Мы продолжим идти по этому пути. Но призываю к рачительности использования материалов", - отметил он.

За все время борьбы с коронавирусом в COVID-лаборатории направлено 16730 проб. В качестве профилактической меры сделано несколько десятков тысяч экспресс-тестов.

Открытие детских садов

На минувшей неделе тестировали персонал учреждений дошкольного образования, планируемых к открытию с 20 июля. Проверено на наличие коронавируса около 500 человек. В ближайшие дни тестирование сотрудников детсадов продолжится.

Готовятся к приему детей по три учреждения в Тирасполе и Бендерах. В остальных городах пока возобновят деятельность по одному саду. Исключение – Дубоссары. Проверка показала, что там учреждения пока не готовы к безопасному приему дошкольников.

После открытия детские сады будут постоянно инспектировать члены межведомственной комиссии.

Для желающих путешествовать

Возобновляет по решению Оперштаба работу Училище олимпийского резерва. Обсуждается вопрос о запуске международных перевозок.

"Говорили на совещании и о целесообразности активизировать в условиях пандемии внутренний туризм как безопасную альтернативу отдыха приднестровцев за рубежом", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Те, кто все же предпочтет туристические поездки за пределы Приднестровья, по возвращении на родину обязаны будут сдать тест на COVID-19. Эта услуга включена в перечень платных. Ее стоимость около 440 приднестровских рублей (это практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

Воспользоваться возможностью лабораторного тестирования за собственный счет смогут и лица, выезжающие за границу в направлении стран, требующих наличие справки о прохождении такого теста.

Для возвращающихся домой

На заседании напомнили, что граждане, прибывающие из-за рубежа, обязаны проходить на приднестровской границе процедуру экспресс-тестирования, которая проводится на безвозмездной основе. В случае отказа им будет предписана трехнедельная строгая самоизоляция.

Сотрудники соответствующих органов контролируют исполнение требований домашнего карантина: "отказников" неоднократно в течение суток посещают по заявленному адресу проживания.

В Приднестровье 5% COVID-19 – "импорт" вируса: 71 факт инфицирования выявлен у граждан, прибывших из-за рубежа.

По словам главного санитарного врача Приднестровья Натальи Берил, почти половина приднестровцев, заразившихся коронавирусом, имели подтвержденный прямой контакт с носителем COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova