Начался прием новых курсантов в военную академию "Александру чел Бун"

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В Военной академии Вооруженных сил "Александру чел Бун" (ВАВС) стартовал конкурс по отбору курсантов на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщило Министерство обороны РМ.

В этом году высшее учебное заведение предлагает 75 мест по специальностям "управление подразделениями пехоты", "управление подразделениями артиллерии" и "управление подразделениями связи и информатики", сообщил ректор ВАВС, полковника Сержиу Плоп.

Обучение, проживание и питание в военном вузе предоставляется бесплатно. По окончании обучения молодые люди получают звание лейтенанта, водительские права категории "В" и "С" и гарантированную должность в одной из воинских частей Национальной армии.

Полковник Плоп добавил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, в этом году прием будет осуществляться только дистанционно, на основании документов, представленных в территориальный военный центр по месту жительства кандидатов. Тесты, которые ранее проводились при поступлении в ВАВС, включая физическую подготовку, в этом году проводиться не будут.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova