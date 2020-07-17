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Национальная армия

Начался прием новых курсантов в военную академию "Александру чел Бун"

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30959215/Nachalsya-priem-novykh-kursantov-v-voennuyu-akademiyu-Aleksandru-chel-Bun.html

Обучение в военном вузе ведется по многим специальностям, при поступлении абитуриенты проходят конкурс.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. В Военной академии Вооруженных сил "Александру чел Бун" (ВАВС) стартовал конкурс по отбору курсантов на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщило Министерство обороны РМ.

Национальная армия
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В этом году высшее учебное заведение предлагает 75 мест по специальностям "управление подразделениями пехоты", "управление подразделениями артиллерии" и "управление подразделениями связи и информатики", сообщил ректор ВАВС, полковника Сержиу Плоп.

Обучение, проживание и питание в военном вузе предоставляется бесплатно. По окончании обучения молодые люди получают звание лейтенанта, водительские права категории "В" и "С" и гарантированную должность в одной из воинских частей Национальной армии.

Полковник Плоп добавил, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, в этом году прием будет осуществляться только дистанционно, на основании документов, представленных в территориальный военный центр по месту жительства кандидатов. Тесты, которые ранее проводились при поступлении в ВАВС, включая физическую подготовку, в этом году проводиться не будут.

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Теги:
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