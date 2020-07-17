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Изменения, которые ждут ветеранов и трудовых мигрантов: что решили власти

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30963475/izmeneniya-veterany-trudovye-migranty-reshenie-vlasti.html

Депутаты молдавского парламента ряд социальных инициатив, которые касаются оформления пенсий, предоставления медполисов ветеранам войн, а также усиления защиты граждан при трудоустройстве за границей.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. В Молдове можно будет оформить пенсию по доверенности. Соответствующее решение было одобрено парламентом в двух чтениях.

Заявление о получении пенсии и все необходимые для этого документы можно подать по доверенности в территориальное подразделение соцпомощи. Для этого гражданину необходимо выбрать своего представителя и оформить на него доверенность.

Эти изменения, отмечают авторы одобренного парламентом законопроекта, призваны облегчить жизнь людям, которые по состоянию здоровья не могут сами подать документы для получения пенсии.

"Многочисленные обращения на эту тему поступили и от граждан Молдовы, находящихся за рубежом, которые из-за сложившейся ситуации с пандемией COVID-19, не могут вернуться в страну", - отметили в парламенте.

Бесплатный полис медстрахования для ветеранов

Медицинский полис
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Парламент постановил, что полис обязательного медицинского страхования станет бесплатным для ветеранов войн и граждан, которые живут в Молдове, но получают пенсии в других странах. Кроме того, работающие ветераны получат статус застрахованного лица.

Также с 250 леев до 500 леев по решению законодательного органа увеличен размер ежемесячного пособия участникам Второй мировой войны, участникам боевых действий в мирное время, инвалидам войны и участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В то же время отмечается, что право на ежемесячное государственное пособие принадлежит и жене/мужу, состоявших в браке с лицом, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

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По мнению авторов этой законодательной инициативы, цель данного проекта заключается в предоставлении всем гражданам Молдовы равных возможностей при получении бесплатной медицинской помощи в медучреждениях страны.

Аэропорт. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Панасенко
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Еще один законопроект, который депутаты утвердили в окончательном чтении, касается усиления защиты граждан при трудоустройстве за границей. Среди прочего эта инициатива предполагает более эффективный контроль за деятельностью частных агентств по трудоустройству за рубежом. Государственная инспекция труда будет проводить проверки, в том числе внеплановые, для выявления нелегальных посредников, для предотвращения случаев торговли людьми, а также других обстоятельств, которые могут нарушить права работников за границей.

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Авторы одобренного законопроекта, в частности, предложили изменить процедуру получения лицензии, которая в настоящее время, по их мнению, препятствует легальному развитию занятости. Таким образом, частные агентства будут получать единую лицензию и указывать Агентству государственных услуг иностранных партнеров, с которыми они сотрудничают, чтобы внести их документ.

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