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Игорь Додон

Кишинев обсуждает с Москвой вопрос предоставления вакцины от COVID-19

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1567)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30965685/chisinau-nachal-obsuzhdenie-moscow-vopros-predostavlenie-vaktsina-covid-19.html

Глава государства обратил внимание на то, что Россия всегда помогала Молдове. Он выразил уверенность, что Москва окажет поддержку и в нынешней непростой ситуации.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Власти Молдовы начали обсуждение с российской стороной вопроса предоставления республике вакцины от коронавируса нового типа. Об этом заявил глава государства Игорь Додон, отвечая на вопрос Sputnik о том, насколько реально сотрудничество с РФ по вопросу поставок в Молдову лекарств и вакцины от COVID-19 на фоне прогнозов второй волны распространения инфекции.

"Если эта вакцина будет эффективной, то для нас жизненно важно начать добровольную вакцинацию нашего населения. Поэтому, как только будут подтверждения, что это эффективная вакцина, уверен, что российские партнеры, друзья, братья будут готовы передать эту вакцину и нам. Во всяком случае с коллегами из России мы этот вопрос начали обсуждать", - сказал Додон в выпуске "Президент отвечает".

По его словам, эту тему обсудит в рамках своего визита в Минск и премьер Молдовы Ион Кику.

"Россия всегда нам помогала в тяжелой ситуации. Уверен, что будет помогать и сейчас", - отметил президент Молдовы.

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре.
© Sputnik / Илья Питалев
Российским лекарством от коронавируса заинтересовались за рубежом
В России 18 июня стартовали испытания вакцины от COVID-19. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти - второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

В свою очередь, клинические исследования в Сеченовском университете подтвердили безопасность российской вакцины от коронавирусной инфекции.

А в институте Гамалеи ранее выразили надежду, что частные компании начнут производство вакцины от COVID-19 в начале-середине сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1567)

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