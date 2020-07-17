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Ministerul Sănătății

Молдова и COVID-19: в Минздраве рассказали, как распространяется инфекция

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1567)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30965703/moldova-i-covid-19-v-minzdrave-rasskazali-kak-rasprostranyaetsya-virus.html

В пятницу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты подробно рассказали об эпидемической ситуации в стране, представители ведомства заявили об определенной стабильности, которой удалось добиться медработникам в борьбе с COVID-19.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 5083 случая заражения коронавирусом нового типа на 1 миллион населения. Об этом на брифинге Минздрава в пятницу заявил глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ.

По числу заражений в расчете на все население страны республика находится на 6 месте в Европе. За весь период пандемии в Молдове вирусом нового типа заразились 20264 человека, на данный момент число активных случаев COVID-19 составляет 5958. 

В Минздраве заявили о том, что эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась и сейчас наблюдается небольшое отступление вирусной инфекции. 

"За последние 14 дней в республике зафиксировали, в среднем, 89 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч населения", - заявил Фуртунэ.
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© AFP 2020 / JURE MAKOVEC
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За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, в Молдове скончались 666 человек. Сейчас в тяжелом состоянии находятся еще 363 пациента. 

Что касается "импорта" инфекции из-за рубежей страны, наиболее часто он проникал в республику из стран Евросоюза, на втором месте оказались случаи "ввоза" инфекции с Северо-Востока Молдовы.

В Минздраве уточнили, что средний возраст заболевших составил 47 лет, в процентном соотношении наиболее часто вирусом заражаются женщины, чем мужчины. 

"Сократился и инкубационный период развития заболевания - с 7 до 5 дней", - рассказал Фуртунэ.

Всего за весь период пандемии COVID-19 в Молдове заразились 1087 детей, а также 177 беременных женщин. Благодаря усилиям медиков удалось добиться, чтобы плоды развивались без патологий.
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Наиболее часто летальные исходы в связи с коронавирусом происходят в возрастной группе от 60 до 69 лет. Смертность обусловлена сопутствующими заболеваниями у пациентов - сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями, полнотой, почечной недостаточностью, неврологическими недугами.

Пандемия привела к тому, что за последнюю неделю в республике заразились коронавирусом 516 медицинских работников. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1567)

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Теги:
данные, Минздрав, распространение, коронавирус, Молдова


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