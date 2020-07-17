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Кишинев соблюдаем меры безопасности из-за коронавируса

Отменят ли для граждан Молдовы режим самоизоляции - ответ Минздрава

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1567)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30965851/otmena-samoizolyatsii-i-dostavka-testov-na-covid-19-v-moldov-podrobnosti.html

На брифинге в пятницу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы рассказали, отменят ли 14-дневную самоизоляцию для тех, кто въезжает в страну из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Гражданам Молдовы не стоит рассчитывать в ближайшее время на то, что по приезду из-за границы для них отменят обязательный режим 14-дневной самоизоляции. Об этом на брифинге в пятницу рассказал госсекретарь Минздрава Константин Рымиш.

"Режим самоизоляции в течение 14 дней будет и далее соблюден для тех, кто въезжает в страну, поскольку этот метод является наиболее эффективным для предотвращения распространения вируса нового типа", - заявил чиновник. 
Пограничный пункт между Словенией и Италией. Архивное фото
© AFP 2020 / JURE MAKOVEC
Важно для граждан Молдовы - ограничения в Италии в связи коронавирусом

Позиция Министерства здравоохранения республики заключается в том, что тестирование лиц, въезжающих в страну, не проводится сразу же, поскольку - не факт, что удастся выявить вирусный недуг, если человек приехал на родину в первый-второй день заражения. Клинические симптомы COVID-19 могут проявиться позже, на 4-5 день.

Рымиш напомнил гражданам страны, что их ждет, если они по возвращении в страну не будут соблюдать предписаний Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. 

"В Уголовном и Административном кодексах четко указано, что лицо, которое сознательно нарушило карантинные ограничения и режим самоизоляции при въезде в страну, несет прямую ответственность за заражение других граждан", - сказал госсекретарь. 

В то же время Рымиш поспешил успокоить общество и опровергнуть появляющиеся спекуляции о том, что в Молдове заканчиваются тесты на COVID-19. 

Недостатка в тестах не будет в ближайшее время, поскольку партия в 100 тысяч единиц уже проходит таможенный контроль и вскоре будет распределена между профильными медуреждениями республики.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который был продлен до 15 июля, а затем и до 31 июля.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1567)

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Теги:
карантин, изоляция, Молдова, коронавирус


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