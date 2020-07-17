Додон прокомментировал возможность граждан Молдовы въезжать в Россию

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что в ближайшее время Россия откроет въезд на свою территорию и для граждан Молдовы. Так он ответил на вопрос пользователей социальных сетей о том, когда граждане республики смогут отправляться на работу в РФ.

"Насколько знаю, Россия приняла решение о том, что можно въезжать в страну без 14-дневного карантина. Очень надеюсь, что в ближайшее время будет открыт доступ и для граждан Молдовы. У меня будет беседа с коллегами из Российской Федерации, скорее всего, на следующей неделе. Детали расскажу, возможно, в следующем выпуске", - сказал Додон.

Пока регулярное авиа- и железнодорожное сообщение между Москвой и Кишиневом не возобновилось. Организуются чартерные рейсы для доставки граждан России из Молдовы, и молдавских граждан из РФ.

В среду, 15 июля, согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, изменились правила въезда в РФ иностранных граждан. Теперь все приезжающие на границе должны иметь при себе документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. А также документы о наличии антител иммуноглобулина G (если они имеются). Справка может быть оформлена как на русском, так и на английском языках.

Как пояснили в Роспотребназоре, при отсутствии этого медицинского документа иностранца все-таки впустят в Россию, но обяжут в течение трех дней выполнить анализ методом ПЦР. За этот тест придется заплатить по расценкам, установленным в РФ (от одной до нескольких тысяч рублей).

В случае если он окажется положительным, иностранец будет обязан до выздоровления соблюдать изоляцию по месту пребывания и ограничить контакты с окружающими его лицами.

При этом работодатели обязаны предупреждать своих сотрудников о необходимости пройти ПЦР-тест после возвращения в Россию в течение трех дней. Привлекать к работе иностранцев также можно только при предоставлении справки об отсутствии COVID-19.

Это постановление касается и россиян, возвращающихся домой, - граждане РФ должны сдавать ПЦР-тесты в течение трех дней после прибытия домой, но могут получить справку и за границей.

Роспотребнадзор рекомендовал МИД, Росавиации и Минтрансу в обязательном порядке информировать пассажиров о прохождении лабораторного исследования на коронавирус.

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