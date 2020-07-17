13:09 17 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Аэропорт Домодедово

Додон прокомментировал возможность граждан Молдовы въезжать в Россию

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1567)
30310
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200717/30965957/dodon-prokommentiroval-vozmozhnosti-grazhdan-moldova-vezzhat-russia.html

Глава государства рассказал, что Россия отменила обязательное соблюдение 14-дневного карантина при въезде в страну.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что в ближайшее время Россия откроет въезд на свою территорию и для граждан Молдовы. Так он ответил на вопрос пользователей социальных сетей о том, когда граждане республики смогут отправляться на работу в РФ. 

"Насколько знаю, Россия приняла решение о том, что можно въезжать в страну без 14-дневного карантина. Очень надеюсь, что в ближайшее время будет открыт доступ и для граждан Молдовы. У меня будет беседа с коллегами из Российской Федерации, скорее всего, на следующей неделе. Детали расскажу, возможно, в следующем выпуске", - сказал Додон.

Пока регулярное авиа- и железнодорожное сообщение между Москвой и Кишиневом не возобновилось. Организуются чартерные рейсы для доставки граждан России из Молдовы, и молдавских граждан из РФ.

В среду, 15 июля, согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, изменились правила въезда в РФ иностранных граждан. Теперь все приезжающие на границе должны иметь при себе документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. А также документы о наличии антител иммуноглобулина G (если они имеются). Справка может быть оформлена как на русском, так и на английском языках.

На борту самолета
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Россия возобновит международное авиасообщение с рейсов в страны СНГ

Как пояснили в Роспотребназоре, при отсутствии этого медицинского документа иностранца все-таки впустят в Россию, но обяжут в течение трех дней выполнить анализ методом ПЦР. За этот тест придется заплатить по расценкам, установленным в РФ (от одной до нескольких тысяч рублей).

В случае если он окажется положительным, иностранец будет обязан до выздоровления соблюдать изоляцию по месту пребывания и ограничить контакты с окружающими его лицами.

При этом работодатели обязаны предупреждать своих сотрудников о необходимости пройти ПЦР-тест после возвращения в Россию в течение трех дней. Привлекать к работе иностранцев также можно только при предоставлении справки об отсутствии COVID-19.

Это постановление касается и россиян, возвращающихся домой, - граждане РФ должны сдавать ПЦР-тесты в течение трех дней после прибытия домой, но могут получить справку и за границей.

Роспотребнадзор рекомендовал МИД, Росавиации и Минтрансу в обязательном порядке информировать пассажиров о прохождении лабораторного исследования на коронавирус.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1567)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы.
Стычки между комбатантами и полицией в Кишиневе - как это было
Сирия – Молдова: трудный путь домой.
Сирия – Молдова: трудный путь домой
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться